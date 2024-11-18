Какие автогруппы продали больше всего автомобилей в 2024 году: статистика — Finance.ua

Какие автогруппы продали больше всего автомобилей в 2024 году: статистика Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Какие автогруппы продали больше всего автомобилей в 2024 году: статистика

Составлен рейтинг автомобильных групп по продажам в 2024 г. В первой десятке — всего одна китайская компания.

В рейтинге World Car Group в 2024 году доминирует Toyota Group, которая сохранила лидерство, несмотря на падение продаж, сообщает Укравтопром.

С января по сентябрь глобальные продажи Toyota Group составили более 7,6 млн авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ТОП-10 вошли:

Toyota Group — 7,61 млн авто (-3%); Volkswagen Group — 6,13 млн ед. (-2,3%); Hyundai-Kia — 5,05 млн ед. (-3,7%); Renault Nissan Alliance — 4,61 млн ед. (+1,2%); Stellantis — 4,35 млн ед. (-8,3%); General Motors — 4,12 млн ед. (-6,5%); Honda Motor — 2,863 млн ед.(-1,3%); Ford Group — 2,862 млн ед. (-0,3%); BYD — 2,52 млн ед. (+35,6%); Suzuki — 2,36 млн ед. (+4,4%).

Телеканал 24 По материалам:

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