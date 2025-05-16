Какие автобусы покупали в апреле 2025 года (рейтинг новых и подержанных) — Finance.ua
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Какие автобусы покупали в апреле 2025 года (рейтинг новых и подержанных)

Технологии&Авто
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Какие автобусы покупали в апреле 2025 года (рейтинг новых и подержанных)
Какие автобусы покупали в апреле 2025 года (рейтинг новых и подержанных)
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в апреле 2025 года и определили самые популярные модели в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.
В течение апреля 2025 года украинские перевозчики приобрели 420 новых и подержанных автобусов. Это на 18,9% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 40,3% меньше по отношению к апрелю 2024 года.
По отдельным подсегментам сравнительная динамика торгов автобусами следующая:
  • Внутренние перепродажи: −20,2% MM, −53,3% YY
  • Импорт б/у: −14,7% MM, +135,1% YY
  • Импорт новых: −25,0% MM, +60,0% YY
  • Произведены в Украине: −10,7% MM, −43,2% YY
Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 284 шт., что составило 67,6% от общего количества.
Из-за границы привезли 20,7% подержанных автобусов, или 87 шт.
Также в апреле впервые зарегистрировали 49 новых автобусов: 25 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (6%), остальные 24 шт. (5,7%) прибыли из-за границы.
Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 79 шт. Большая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых автомобилей.
Какие автобусы покупали в апреле 2025 года (рейтинг новых и подержанных)
В апреле-2025 в этом подсегменте первенство тоже получили автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (26 шт.).
Второе место заняли немецкие автобусы Setra 400 серии, таких прибыло 8 шт. Третья ступенька досталась машинам на базе Volkswagen Crafter (7 шт.).
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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