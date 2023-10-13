Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев — Finance.ua

Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев Сегодня 19:02 — Личные финансы

Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев

С января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что в течение 9 месяцев из Китая было завезено 5,4 тысячи новых авто, а подержанных — 2,8 тысячи единиц.

«Автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей», — говорят в ассоциации.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 80%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 9 месяцев 2023 года:

1. Volkswagen ID.4 — 1738 ед.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 549 ед.;

3. Chery Tiggo 4 — 345 ед.;

4. Volkswagen ID.6 — 336 ед.;

5. Honda E — 265 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

1. Volkswagen ID.4 — 1080 ед.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 446 ед.;

3. Volkswagen ID.6 — 208 ед.;

4. Honda E — 124 ед.;

5. Tesla Model Y — 101 ед.

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