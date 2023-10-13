Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев — Finance.ua

Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев
С января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что в течение 9 месяцев из Китая было завезено 5,4 тысячи новых авто, а подержанных — 2,8 тысячи единиц.
«Автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей», — говорят в ассоциации.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 80%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 9 месяцев 2023 года:
1. Volkswagen ID.4 — 1738 ед.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 549 ед.;
3. Chery Tiggo 4 — 345 ед.;
4. Volkswagen ID.6 — 336 ед.;
5. Honda E — 265 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
1. Volkswagen ID.4 — 1080 ед.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 446 ед.;
3. Volkswagen ID.6 — 208 ед.;
4. Honda E — 124 ед.;
5. Tesla Model Y — 101 ед.
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