Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев — Finance.ua

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Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев

Личные финансы
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Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев
Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев
С января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что в течение 9 месяцев из Китая было завезено 5,4 тысячи новых авто, а подержанных — 2,8 тысячи единиц.
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«Автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей», — говорят в ассоциации.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 80%.
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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 9 месяцев 2023 года:
1. Volkswagen ID.4 — 1738 ед.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 549 ед.;
3. Chery Tiggo 4 — 345 ед.;
4. Volkswagen ID.6 — 336 ед.;
5. Honda E — 265 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
1. Volkswagen ID.4 — 1080 ед.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 446 ед.;
3. Volkswagen ID.6 — 208 ед.;
4. Honda E — 124 ед.;
5. Tesla Model Y — 101 ед.

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По материалам:
Finance.ua
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