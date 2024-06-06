Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика) — Finance.ua
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Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)
Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)
Более 160 тысяч транспортных средств были ввезены в Украину за 5 месяцев 2024 года по данным Министерства внутренних дел (МВД). Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Об этом пишет Опендатабот.
При этом только 28% нововвезенных автомобилей в 2024 году — новые.
  • Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen — 18 771 авто или 11.7% от общего количества.
  • На втором месте оказался Renault с 13 187 транспортными средствами (8.2%).
  • Третье место занимает Audi — 9137 авто (5.7%).

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Самыми же популярными моделями среди импортируемых авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Passat.
Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)
Бензиновые авто остаются самыми востребованными — это практически каждый второй ввезенный автомобиль. Дизельными были 29% ввезенных в этом году авто. На электрокары приходится 12,9%.
72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввезенных автомобилей составляет 10 лет.
Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)
Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,9%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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