Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика) Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Какие авто чаще всего пригоняют в Украину: рейтинг (инфографика)

Более 160 тысяч транспортных средств были ввезены в Украину за 5 месяцев 2024 года по данным Министерства внутренних дел (МВД). Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Об этом пишет Опендатабот.

При этом только 28% нововвезенных автомобилей в 2024 году — новые.

Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen — 18 771 авто или 11.7% от общего количества.

На втором месте оказался Renault с 13 187 транспортными средствами (8.2%).

Третье место занимает Audi — 9137 авто (5.7%).

Самыми же популярными моделями среди импортируемых авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Passat.

Бензиновые авто остаются самыми востребованными — это практически каждый второй ввезенный автомобиль. Дизельными были 29% ввезенных в этом году авто. На электрокары приходится 12,9%.

72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввезенных автомобилей составляет 10 лет.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,9%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).

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