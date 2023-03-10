Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены — Finance.ua
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Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены

Личные финансы
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Аналитики auto.ria назвали топ самых популярных марок и моделей легковых авто, которые чаще всего прибывали в Украину в феврале, и сколько они стоят.
Февраль закончился с результатом 13,1 тыс. «свежепригнанных» легковушек, что на полтысячи больше, чем было в январе этого же года (и не стоит забывать, что февраль — единственный месяц, который длится 28 дней). Поэтому в этом секторе есть пусть небольшое, но все же увеличение объемов.
В рейтинге марок, которые пополняли наш автопарк чаще всего, более или менее привычная картина, с едва ли не стационарным главой списка Volkswagen. Однако есть один момент, о котором стоит упомянуть отдельно — впервые в этой таблице есть Tesla. И еще и на 11 месте, обойдя сразу несколько марок, принадлежащих к группе «старожилов» автомобильного мира.
Почему так произошло — однозначно ответить непросто, ведь эти машины явно не из категории бюджетных (соответственно — массовых), разве что имеем дело с реализацией так называемого отложенного спроса, который накопился за несколько месяцев, пока были перебои с электроснабжением. Сейчас же, когда отсутствует дефицит в энергосистеме, возможно, часть украинцев активнее покупает электромобили, без страха оказаться в ситуации, когда не будет как зарядить батарею своего авто.
Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
В списке отдельных моделей тоже есть несколько любопытных моментов. Например — лидирует теперь Volkswagen Golf, притом что первенство всегда здесь было за Пассатом, который на этот раз (и довольно неожиданно) впервые оказался на третьем месте. Присутствие в списке «свежепригнанных» электромобиля Nissan Leaf уже наверняка никого не удивляет, а вот его «колесе» Volkswagen ID.4, уже успел «засветиться» в ежемесячных обзорах импорта, на этот раз не удалось попасть в Топ-10.

1. Volkswagen Golf

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 805 шт.
  • Средняя цена — $4400

2. Skoda Octavia

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 671 шт.
  • Средняя цена — $7500

3. Volkswagen Passat

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 626 шт.
  • Средняя цена — $10 600

4. Renault Megane

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 596 шт.
  • Средняя цена — $7900

5. Renault Scenic

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 439 шт.
  • Средняя цена — $7400

6. Ford Focus

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 301 шт.
  • Средняя цена — $6000

7. Volkswagen Touran

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 233 шт.
  • Средняя цена — $5800

8. Audi A4

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 225 шт.
  • Средняя цена — $15 000

9. Skoda Fabia

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 217 шт.
  • Средняя цена — $4300

10. Nissan Leaf

Какие авто чаще всего «пригоняют» украинцы: рейтинг марок и цены
  • Куплено — 198 шт.
  • Средняя цена — $10700
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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