Какие активы не переходят потомкам — Finance.ua

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Какие активы не переходят потомкам

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Какие активы не переходят потомкам
Какие активы не переходят потомкам
Эксперты рассказали, что именно не входит в состав наследства.
Об этом сообщила Общественная приемная Харьковской правозащитной группы.
Согласно ст. 1219 Гражданского Кодекса Украины не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, в частности:
  • 1) личные неимущественные права;
  • 2) право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;
  • 3) право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
  • 4) права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом;
  • 5) права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса.
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Напомним, в какой срок подается заявление о принятии наследства. Такое заявление должно быть подано в государственную нотариальную контору или в частный нотариус (по выбору наследника) по месту открытия наследства.
Местом открытия наследства является место жительства наследодателя.
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Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства — местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.
При этом необходимо иметь в виду, что наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим, а временем открытия наследства является день смерти человека или день, с которого он объявляется умершим.
Заявление о принятии наследства подается в 6-месячный срок с момента открытия наследства.
Кто автоматически принимает наследство
Независимо от того, подавалось ли заявление о принятии наследства от имени малолетнего или несовершеннолетнего лица, было ли зарегистрировано малолетнее или несовершеннолетнее лицо вместе с наследодателем на момент смерти — они принимают наследство автоматически.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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