Какая страна является примером для подражания Украине в финансах: ответ Гетманцева — Finance.ua

Какая страна является примером для подражания Украине в финансах: ответ Гетманцева Сегодня 13:35

Какая страна является примером для подражания Украине в финансах: ответ Гетманцева

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал примером для подражания финполитики опыт стран, которые стали членами Европейского Союза в течение последних 20 лет, в частности Польши.

Такое мнение он высказал в интервью Українським Новинам.

«Польша, безусловно. Имея сопоставимый, более или менее равный экономический потенциал, даже меньше нашего в начале 1990-х, Польша сейчас вошла в топ-30 стран мира по своему благосостоянию. Это как раз тот путь, который они прошли и который нам следует повторить. Не один в один. К сожалению, у нас меньше времени для этого. Это точно не какой-то заранее вписанный алгоритм, но это, по крайней мере, общий путеводитель, по которому нам нужно следовать», — рассказал Гетманцев.

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При этом он подчеркнул, что Украина не должна слепо копировать финансовую политику ни одной конкретной страны, поскольку исторические, географические, политические и экономические условия уникальны для каждого государства.

По его мнению, главная цель — интегрировать украинскую экономику в производственные цепи ЕС.

«Без ЕС у нас нет будущего, это не вопрос альтернативы, а вопрос выживания. Подытоживая все, что я сказал, анализируя и делая вывод, ближе всех для подражания, но не слепое копирование, — страны, ставшие членами ЕС за 20 последних лет», — добавил Гетманцев.

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Українські Новини По материалам:

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