Ставки налога в Польше: от чего зависит сумма отчислений — Finance.ua

Ставки налога в Польше: от чего зависит сумма отчислений Сегодня 08:35 — Личные финансы

Ставки налога в Польше: от чего зависит сумма отчислений

В 2025 году ставки налогообложения в Польше остались неизменными.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

Первый порог налогообложения охватывает лиц, доход которых не превышает 120 тысяч злотых.

Второй порог — тех, чей доход превышает 120 тысяч злотых.

Стоит отметить, неважно, получает ли налогоплательщик деньги от одного трудового договора или имеет несколько гражданско-правовых договоров, получает ли доход от сдачи квартиры в аренду — учитывается общий доход за налоговый год.

При расчете PIT-37 доход до 120 000 злотых облагается налогом на прибыль по ставке 12%.

облагается налогом на прибыль по ставке Свыше указанной суммы налог растет до 32%.

Однако доходы до 30 000 злотых не облагаются налогом.

Лица, не достигшие 26 лет, работающие и получающие доход от любых трудовых отношений, могут воспользоваться льготой и не платить налог на прибыль до суммы 85 528 злотых. До этого порога доходы полностью освобождаются от PIT.

Как в случае договоров о труде, так и в случае трудоустройства на основании договора подряда, уплата авансовых налоговых платежей полностью возложена на работодателя. Для подавляющего большинства работников авансовый платеж выплачивается в размере 12%. Если в налоговом году доход работника превысил 120 000 злотых, ему придется доплатить. Если заработок не превысил 120 тысяч злотых, плательщику можно рассчитывать на возврат налога.

В случае ведения предпринимательской деятельности, предприниматель может самостоятельно уплатить линейный налог (podatek liniowy), если он ожидает, что получит доход, превышающий 120 тысяч злотых. При переходе на единую налоговую ставку предприниматель будет платить авансовый налоговый платеж в размере 19% независимо от полученного дохода.

Справка Finance.ua:

Украинцы могут открыть индивидуальную хозяйственную деятельность. Это форма ведения бизнеса, которая является аналогом украинского ФЛП. Чтобы зарегистрировать такое предприятие, не нужно заключать учредительные договоры или предоставлять данные о стартовом капитале. Необходимо только зарегистрировать фирму в перечне хозяйственной деятельности (CEIDG).

2025 год принес несколько важных изменений для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в Польше (JDG). Об основных нововведениях для предпринимателей в 2025 рассказали по ссылке.

Об основных нововведениях для предпринимателей в 2025 рассказали по ссылке. Ранее Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев, в том числе украинцев, ведущих бизнес в стране или осуществляющих денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

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