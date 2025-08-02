Какая страна потеснила Францию как самое романтическое место в Европе — Finance.ua

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Какая страна потеснила Францию как самое романтическое место в Европе

Мир
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Какая страна потеснила Францию как самое романтическое место в Европе
Какая страна потеснила Францию как самое романтическое место в Европе
European Waterways опубликовала результаты своего исследования, в котором составила рейтинг самых романтичных мест в Европе.
Команда оценивала места назначения на основе:
  • количества романтических и изысканных ресторанов,
  • количества ресторанов со звездами Мишлен,
  • количества винных баров с рейтингом четыре звезды или выше,
  • количества доступных экскурсий и дегустаций вин,
  • а также количества виноградников.
«В течение многих лет Франция считалась вершиной романтики, где расположены такие волшебные города, как Париж, Бордо и Каркассон. Однако последние данные свидетельствуют об изменении рейтинга»,
отметили эксперты

После просмотра всех данных оказывается, что Швейцария стала самым романтическим европейским направлением из всех.
После учета всех данных и предоставления каждой стране нормализованного балла, Швейцария заняла первое место с 269 баллами, оставив Францию позади с 250 баллами.
В исследовании добавляется, что Швейцария предлагает непревзойденную роскошь благодаря своим высококлассным курортам, таким как Grand Hotel des Bains Kempinski в Санкт-Морице, The Woodward в Женеве и Mandarin Oriental Palace Luzern в Люцерне, которые предлагают спа-процедуры, роскошные номера и ощущение стиля, идеальные для пар, которые стремятся расслабиться вместе.

Какие страны набрали в среднем больше всего баллов

Швейцария(269 баллов)
Франция(250 баллов)
Хорватия(244 балла)
Италия(200 баллов)
Нидерланды(167 баллов)
Греция и Италия также попали в список, с особым упоминанием о Санторини, Амальфитанском побережье и Позитано. Но если вы уже запланировали любовную поездку во Францию, это нормально.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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