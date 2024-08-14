Какая модель Renault вызвала ажиотаж на рынке (фото) — Finance.ua

Какая модель Renault вызвала ажиотаж на рынке (фото) Сегодня 20:40 — Технологии&Авто

Какая модель Renault вызвала ажиотаж на рынке (фото)

В прошлом году на рынке наблюдали за противостоянием самой дешевой модели Dacia от Renault с электрическим кроссовером Tesla Model Y. В 2024 году знаменитый бюджетник вызвал ажиотаж и вырвался далеко вперед, пишет newsauto

Компактная Dacia Sandero возглавила рейтинг продаж. Как пишет Avtodream, ссылаясь на Carscoops, в Европе бюджетник оказался самым популярным автомобилем на рынке новых машин с начала 2024 года. Продано более 143 тысяч экземпляров.

В то же время электрокар Tesla Model Y, ранее подбиравшийся очень близко к лидеру, опустился на восьмое место. Рынок EV действительно сильно замедлился. Хотя в 2023 году именно Model Y стала лидером рынка в Европе.

Аудитория этих автомобилей разная и совсем не пересекается. Дело как в потребительских качествах каждой машины, так и в стоимости.

Цена Dacia Sandero начинается примерно с 10 000 евро.

В то время как Tesla Model Y стоит не менее 45 000 евро. Разница в цене — 4,5 раза! Однако на европейском рынке эти две модели раньше были, как никто, близки в рейтингах продаж.

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