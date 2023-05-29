Какая минимальная зарплата будет в 2024 году: предложения от Минэкономики — Finance.ua

Какая минимальная зарплата будет в 2024 году: предложения от Минэкономики Сегодня 09:04 — Личные финансы

Какая минимальная зарплата будет в 2024 году: предложения от Минэкономики

Согласно нормам национального законодательства, рабочая комиссия подготовила предложения по установлению размера минимальной заработной платы на 2024 год.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам бюджета и оплаты труда.

В ходе заседания Стороны озвучили свои предложения по определению размера основной государственной социальной гарантии в условиях военной агрессии рф и нанесенного огромного удара экономике Украины.

Так, заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Минфину для предварительных расчетов:

размер минимальной заработной платы — 7651 грн (сейчас 6700 грн в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год»);

размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС — 3443 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 грн; по состоянию на сегодняшний день он «заморожен» на уровне 1 декабря 2021 года).



Вместе с тем, по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны.

Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Читайте также Зарплаты повысятся: как в Украине предлагают увеличивать минималку

Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 г., чтобы произвести расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

В то же время, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, негативное влияние на экономику вследствие российской масштабной агрессии необходимо поддерживать реальную покупательную способность работника и обеспечить установление минимальной зарплаты на уровне, что будет стимулировать возвращение людей на украинский рынок труда и легализацию занятости. Профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 год не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетам 9435 грн).

Кроме того, участники заседания от Профсоюзной стороны обратили внимание, что также следует учитывать ускоренное движение Украины в ЕС, а следовательно, и Директиву (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе, которая рекомендует устанавливать минимальную заработную плату на уровне 50% от средней заработной платы

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.