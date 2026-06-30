Какая минимальная и максимальная сумма алиментов в 2026 году
Обеспечение ребенка всем необходимым для его физического, интеллектуального и социального развития является обязанностью обоих родителей.
Одним из механизмов выполнения этой обязанности является уплата алиментов. В Министерстве юстиции Украины предоставили разъяснения по наиболее распространенным вопросам, касающимся размера выплат, способов их взыскания и ответственности за задолженность.
Минимальный и максимальный размер алиментов
В Минюсте отмечают, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Пока это 1408,50 грн для ребенка до 6 лет и 1756 грн для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Если алименты взимаются в доле дохода в пределах приказного производства, их размер не может превышать десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста для каждого ребенка.
Отдельно определен минимальный рекомендуемый размер алиментов — это 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он составляет 2817 грн для детей до 6 лет и 3512 грн для детей от 6 до 18 лет.
В какой форме могут уплачиваться алименты
В Министерстве юстиции объясняют, что алименты могут быть определены не только в фиксированной денежной сумме, но и как часть дохода плательщика. Обычно это:
- ¼ дохода — на одного ребенка;
- 1/3 дохода — на двоих детей;
- ½ дохода — на троих и более детей.
В случае искового производства окончательный размер части дохода определяет суд, учитывая обстоятельства конкретного дела.
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