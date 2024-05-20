Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего (тест) — Finance.ua

Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего (тест) Сегодня 15:15 — Личные финансы

Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего (тест)

Идеальный банк — это нечто полезное, удобное и надежное. Учреждение, у которого можно ссудить деньги, надежно спрятать свои под процент, оформить карту для ежедневных нужд, быстро обменять валюту… И сделать еще кучу полезных вещей для своего кошелька.

Но за каждой такой надежностью, быстротой и разносторонностью в банковской сфере стоят люди. Они и делают каждый банк, потому что являются самыми важными его механизмами. Важны все: от оператора службы поддержки до регионального директора.

Ко Дню банковского сотрудника Finance.ua создал для вас развлекательный тест, который поможет каждому не только узнать что-то о банковском деле, но и почувствовать себя на месте сотрудника банка, понять: «Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего?».

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