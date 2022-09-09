Как живут украинские беженцы в Португалии — Finance.ua

Как живут украинские беженцы в Португалии Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Украинцы, успевшие адаптироваться в Поргуталии с начала войны, делятся своими наблюдениями и советами с теми, кто недавно решил искать убежища в этой стране.

Некоторые беженцы в Португалии живут в муниципальных заведениях, например отелях. Другим приходится арендовать жилье.

Чаще всего в городах, где есть работа, приходится платить по 500–600 евро за квартиру, в селах можно найти за 300 евро. В Лиссабоне — от 1000 евро.

«С арендой жилья — полный трэш. Оно вроде бы есть на сайтах по недвижимости, а потом оказывается, что его нет. Мы искали по знакомым в Португалии. Стоит расспросить у соседей, у местных, живущих рядом. Желательно, чтобы вас кто-то рекомендовал арендодателю. «Уже очень много нехороших случаев с заселением украинцев и поэтому португальцы уже не так активно помогают, как раньше», — делятся информацией сограждане в группе Facebook.

Выплаты неработающим взрослым в Португалии — 189 евро в месяц. Людям без средств на проживание могут выделить субсидии на аренду жилья. Программа субсидий для украинцев длится до 18 месяцев.

Можно жить в «туристических» квартирах от 50 евро в день. Или в квартирах на долгосрочную аренду, где отключены коммунальные услуги. Арендатор подключает их сам. В таких квартирах может не быть мебели. Поэтому частые объявления в группах для украинцев — о поиске дешевой мебели в пустую квартиру.

Обучение, школы

Многие беженцы интересуются возможностями обучения для своих детей, если они выберут Португалию для длительного проживания. Например, пользователи спрашивают, есть ли украинские школы и где лучше «осесть». На такой вопрос отвечают так:

«В зоне большого Лиссабона. В округе есть несколько субботних школ, которые работают с Министерством образования Украины, и по окончании класса выдают диплом государственного образца. Это школы: „Світлиця“, „Батьківщина“, „Дивосвіт“. Есть еще в Алмаде и, кажется, в Порту», — советуют украинцы.

Отмечается, что украинские школы платные: 40-60 евро в месяц. Другие комментаторы отмечают, что сейчас посещение украинских школ бесплатно для беженцев — но за счет других родителей и учителей.

Погода: туман до обеда и вездесущая сырость

Португалия ассоциируется с солнцем и летним океаном. Впрочем, в холодное время года климат не столь приятен, как кажется туристам. Поэтому беженцам, желающим перебраться из северных стран, потому что дети болеют, советуют учитывать погодные особенности Португалии.

«Зимний период влажный, холодный, с конденсатом в домах и квартирах по всей Португалии. У них же отсутствует отопление. Поэтому и неприятные ощущения, будь то на берегу океана или в центральных районах», — пишут пользователи группы Facebook «Украинцы в Португалии».

Некоторые добавляют, что на побережье температура воздуха не опускается ниже температуры воды. Ночью 14-15 градусов, а квартира будет прогреваться днем. А вот ветры будут донимать.

«Зимой на первой линии романтика заканчивается. Разве что новое здание, с современными технологиями, но и это спасет от влажности — на побережье существует свой микроклимат, где до обеда стоит столбом туман», — предупреждают те, кто знаком с португальскими зимами.

РБК daily По материалам:

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