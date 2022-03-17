Как застраховать авто за рубежом – условия в Польше, Чехии и Германии — Finance.ua

Как застраховать авто за рубежом – условия в Польше, Чехии и Германии

Сегодня 17:01 — Личные финансы

С 16 марта украинцы могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на своих автомобилях без полисов «Зеленая карта». В обычных условиях он является обязательным страховым сертификатом.

Про это сообщили в Нацбанке. Что еще важно знать украинцам о страховании автомобиля, пересекающих границу?

Какую страховую защиту предлагают за границей

Сразу после пересечения государственных рубежей людям следует позаботиться о страховой защите в той стране, куда они прибыли. Следовательно, некоторые государства предлагают бесплатные полисы или берут на себя страховую защиту украинских водителей.

Польша. В Польше три страховщика — ERGO, PZU и Warta — предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Получить такие полисы можно прямо на пограничных пунктах с польской стороны. Там работают представители этих компаний.

Чехия. Чешское страховое бюро предлагает следующую услугу: бесплатное страховое покрытие ущерба, причиненного украинским незастрахованным транспортным средством. Эта опция возможна в течение 2 месяцев после пересечения границы.

Кроме того, украинские водители могут дозвониться по специальной горячей линии в Чехии. Ее номер — +420 251 032 834. Услуги предоставляются на украинском языке.

Германия. До 31 мая 2022 года страховщики этой страны возмещают ущерб, причиненный украинскими водителями в результате ДТП.

Кроме того, немецкий офис Бюро «Зеленая карта» будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий. А пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться в бюро для возмещения ущерба.

«Зеленая карта» в других странах

Полис «Зеленая карта» можно оформить у украинских страховщиков. Это можно делать даже онлайн. Есть также варианты продолжительности действия полиса — на короткий срок (до 60 дней) со скидкой 50%, а также можно подготовить документ на любой срок.

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