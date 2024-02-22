Как защитить свои финансовые данные: полезные советы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как защитить свои финансовые данные: полезные советы

Личные финансы
33
Как защитить свои финансовые данные: полезные советы
Как защитить свои финансовые данные: полезные советы
Финансовые данные — это любая информация, касающаяся финансовых транзакций, активов, задолженностей, банковских счетов и карт, страховых полисов. Поэтому защита финансовых данных и паролей является важной составляющей безопасности финансовой жизни каждого, пишет Финкульт.
Делимся советами, как правильно защитить свои финансовые данные и пароли.
📍 Используйте уникальные и сложные пароли.
Пароли должны состоять из комбинации прописных и строчных букв, цифр и специальных символов.
При составлении пароля избегайте использования личной информации, такой как имя, дата рождения или адрес.
Каждый аккаунт должен иметь уникальный пароль, который нужно регулярно изменять.
📍 Включите двухфакторную аутентификацию для своих финансовых аккаунтов там, где это возможно.
Обновляйте программное обеспечение.
Регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах и веб-браузерах, чтобы избежать уязвимости к вторжению в ваши финансовые данные.
Читайте также
📍 Пользуйтесь безопасной сетью.
Избегайте использования открытых или ненадежных сетей Wi-Fi для доступа к своим финансовым аккаунтам.
Используйте безопасную сеть для ввода паролей при выполнении финансовых транзакций или вводе конфиденциальной информации.
📍 Установите антивирусное программное обеспечение.
Используйте надежное антивирусное программное обеспечение на своих устройствах для обнаружения и предотвращения вирусов и вредоносных программ.
📍 Защитится от фишинговых атак.
Внимательно отнеситесь к электронной почте и сообщениям с просьбой предоставить личную или финансовую информацию.
Никогда не отправляйте свои пароли или конфиденциальные данные по электронной почте или сообщениям.
Надлежащая защита пароля и финансовых данных поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим финансовым учетным записям и сохранить ваши финансовые данные в безопасности.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.