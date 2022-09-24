Как зарегистрировать ребенка, родившегося в другой стране — Finance.ua

Как зарегистрировать ребенка, родившегося в другой стране Вчера 15:36 — Личные финансы

Многие украинцы в связи с вооруженной агрессией российской федерации были вынуждены покинуть Украину.

При этом за границей нашим гражданам приходится решать многие юридические вопросы, среди которых и регистрация рождения детей. Об этом пишет Минюст.

Где регистрируют

Государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе рождение физического лица и определение его происхождения, в отношении граждан Украины, проживающих или временно пребывающих за границей, проводят дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей.

Документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств в установленной форме, признаются действительными в Украине в случае их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

Учитывая приведенные положения законодательства, проведение отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины государственной регистрации новорожденного возможно, если регистрация рождения ребенка, рожденного в другом государстве, не была проведена компетентным органом такого государства или дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины.

В случае внесения изменений в законодательство регистрация будет считаться недействительной.

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