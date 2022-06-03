Как зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженную в результате российской агрессии недвижимость — Finance.ua

Как зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженную в результате российской агрессии недвижимость

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Как зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженную в результате российской агрессии недвижимость

С началом полномасштабной военной агрессии рф против Украины среди многочисленных преступлений страны-агрессора имеет место и уничтожение значительного количества объектов недвижимого имущества — как жилого, так и нежилого фонда.

Поэтому для многих граждан стали актуальными вопросы правового режима таких объектов, а также вопросы, связанные с компенсацией за уничтоженную вследствие военной агрессии недвижимость, рассказали в Офисе противодействия рейдерству.

Согласно статье 349 Гражданского кодекса Украины, право собственности на имущество прекращается в случае его уничтожения. В то же время, согласно части первой статьи 182 Гражданского кодекса Украины, прекращение права собственности подлежит государственной регистрации.

Какие документы нужно подать

Так, для государственной регистрации прекращения права собственности на законченный строительством объект или объект незавершенного строительства в связи с его уничтожением подаются:

заявление владельца законченного строительством объекта или объекта незавершенного строительства, подлинность подписи на котором заверена в соответствии с Законом Украины «О нотариате»; документ, удостоверяющий право собственности на законченный строительством объект или объект незавершенного строительства (кроме случаев, когда право собственности на такой объект уже зарегистрировано в Государственном реестре прав или когда такой документ отсутствует в связи с утратой, повреждением или порчей).

Важно учитывать, что государственная регистрация прекращения права собственности на законченный строительством объект или объект незавершенного строительства в связи с его уничтожением производится при наличии сведений о факте уничтожения, полученных государственным регистратором из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (далее — ЕГЭСБ).

Следовательно, зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженный объект недвижимого имущества в результате военной агрессии российской федерации возможно при обязательном внесении таких сведений в ЕГЭСБ.

Напомним, что в Украине предусмотрено создание Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации (далее — Реестр поврежденного и уничтоженного имущества), с целью обеспечения сбора, накопления, учета, обработки, хранения и защиты информации о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе.

Сообщить такую информацию могут физические лица, являющиеся:

собственниками соответствующего недвижимого имущества или заказчиками строительства по объектам строительства;

членами жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупившими квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформившими право собственности на него;

лицами, осуществившими инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности);

наследниками указанных лиц.

Сообщения могут подавать и юридические лица, являющиеся:

собственниками (балансодержателями) соответствующего недвижимого имущества или заказчиками строительства по объектам строительства, или по которым такое имущество (объекты строительства) закреплено на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;

лицами, осуществившими инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности);

ОСМД, управителями многоквартирных домов, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, осуществляющими содержание соответствующих домов;

их наследники и правопреемники.

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