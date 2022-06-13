Как зарегистрировать договор аренды земельного участка в условиях военного положения (инфографика) — Finance.ua

Как зарегистрировать договор аренды земельного участка в условиях военного положения (инфографика)

Сегодня 14:00 — Аграрный рынок

Несмотря на введение в Украине правового режима военного положения, к юристам системы бесплатной правовой помощи обращаются люди, которые хотели бы арендовать или отдать в аренду земельный участок.

В Минюсте рассказали об особенностях регистрации договора аренды земельного участка в современных условиях.

Недавно вступил в силу Закон Украины от 24 марта 2022 г. № 2145-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения», которым предусмотрены существенные изменения в порядке аренды земли и регистрации соответствующих договоров во время военного положения.

Согласно нововведениям, государственная регистрация заключения договоров аренды земельных участков во время военного положения возлагается на районные военные администрации (без необходимости внесения изменений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество).

В нынешних условиях соответствующая военная администрация вносит сведения в специальную Книгу регистрации землевладений и землепользований (в бумажной и электронной формах). Такая Книга должна быть передана в Государственную службу Украины по геодезии, картографии и кадастра в течение 1 месяца со дня прекращения или отмены военного положения в Украине или в соответствующих отдельных ее местностях.

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