Как зарегистрировать бизнес в Германии, Польше, Румынии или Эстонии (инфографика) — Finance.ua

Как зарегистрировать бизнес в Германии, Польше, Румынии или Эстонии (инфографика)

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Как зарегистрировать бизнес в Германии, Польше, Румынии или Эстонии (инфографика)

За два месяца войны украинцы создали 5225 новых компаний, значительная часть которых ориентируется на деятельность на внешних рынках. На иностранные рынки переориентируются и созданные ранее бизнесы. Так, в апреле их количество, по данным разных опросов, составляло 83%. Ищут иностранных клиентов, партнеров, заказчиков и каналы сбыта как ФЛП-фрилансеры, так и средний и крупный бизнес.

Поэтому эксперты эстонской правительственной программы e-Residency совместно с Наталией Гайкаловой, основательницей и СЕО финансово-правовой компании Finevolution, подготовили гайд по регистрации бизнеса в разных странах.

Эстонию, Польшу, Германию и Румынию избрали по нескольким причинам. Основная из них — в этих странах украинцы и раньше чаще регистрировали свои филиалы или представительства.

Польшу и Румынию также выбрали из-за того, что туда мигрировало как большое количество украинцев (по состоянию на 29 мая в Польшу выехало 3,6 млн человек, а в Румынию почти 1 млн), так и ИТ-компаний или их офисов (т.е. бизнеса). Еще одним мотивом стали частые запросы к финансовым и налоговым консультантам по поводу регистрации компаний именно в этих странах.

«Если мы посмотрим основные характеристики, то станет понятно, почему для регистрации бизнеса выбирают именно эти страны. Во-первых, НДС практически у всех одинаковый: колеблется возле 20% и при тех или иных условиях может снижаться до 10-15%. Во-вторых, зарегистрировать компанию везде можно по личному визиту. Ввиду того, что люди уже находятся там, они принимают решение о регистрации бизнеса», — комментирует Наталья Гайкалова.

По времени регистрации процедура тоже почти везде похожа: чтобы получить «европейскую прописку», бизнесу нужно в среднем от 3 недель и более.

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