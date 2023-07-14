Как заплатить за свет: три самых простых способа — Finance.ua

Как заплатить за свет: три самых простых способа Сегодня 20:01 — Энергетика

Как заплатить за свет: три самых простых способа

Оплачивать коммунальные услуги нужно даже во время войны. Так можно не только поддерживать экономику государства в сложное время, но и не накапливать долги и избежать проблем с отключением.

Через онлайн-сервисы YASNO

Если вы являетесь клиентом этой компании, а она обслуживает потребителей в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, то оплачивать свет вы можете на сайте в личном кабинете

Также у YASNO есть мобильное приложение, viber-бот YASNO-online, где можно получать электронные счета за свет.

Онлайн-сервисы

На этих сервисах можно оплачивать не только свет, но и другие коммунальные услуги. Такая же функция доступна для интернет-банкинга:

Приват24;

Monobank (мобильное приложение);

ПУМБ;

Portmone;

iPay;

В этих приложениях сумма начислений подтягивается автоматически после ввода лицевого счета.

Передать показания счетчиков можно также онлайн. В каждой области есть специальный сайт или чат-бот в соцсетях. Вот, например, сервисы для киевлян и жителей Тернопольской области

Через банк

В Украине и раньше можно было отказаться от бумажных платежей за электроэнергию. Вопросы довольно актуальные во время войны, ведь не все получают такие платежки. Поэтому бытовой потребитель может обратиться в отделение и назвать кассиру:

лицевой счет:

адрес;

ФИО владельца.

Реквизиты поставщика можно взять со счетов в предыдущие месяцы. Узнав сумму начисления, оплатить можно сразу в банке.

Что угрожает украинцам, накопившим долги за свет

Из-за военного положения поставщикам электроэнергии запретили отключать от света даже злобных должников. Поэтому все, что сейчас могут компании — прозванивать клиентов и предупреждать о последствиях.

Но после войны, как отмечают в компании YASNO, все изменится в корне.

«Если после победы у вас будет самый большой долг, вы будете первыми в очереди на отключение. Есть другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидии, когда коммунальные услуги не оплачены», — предупредили в компании.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.