Как заплатить за свет: три самых простых способа — Finance.ua

Как заплатить за свет: три самых простых способа
Оплачивать коммунальные услуги нужно даже во время войны. Так можно не только поддерживать экономику государства в сложное время, но и не накапливать долги и избежать проблем с отключением.
Через онлайн-сервисы YASNO
Если вы являетесь клиентом этой компании, а она обслуживает потребителей в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, то оплачивать свет вы можете на сайте в личном кабинете.
Также у YASNO есть мобильное приложение, viber-бот YASNO-online, где можно получать электронные счета за свет.
Онлайн-сервисы
На этих сервисах можно оплачивать не только свет, но и другие коммунальные услуги. Такая же функция доступна для интернет-банкинга:
- Приват24;
- Monobank (мобильное приложение);
- ПУМБ;
- Portmone;
- iPay;
В этих приложениях сумма начислений подтягивается автоматически после ввода лицевого счета.
Передать показания счетчиков можно также онлайн. В каждой области есть специальный сайт или чат-бот в соцсетях. Вот, например, сервисы для киевлян и жителей Тернопольской области.
Через банк
В Украине и раньше можно было отказаться от бумажных платежей за электроэнергию. Вопросы довольно актуальные во время войны, ведь не все получают такие платежки. Поэтому бытовой потребитель может обратиться в отделение и назвать кассиру:
- лицевой счет:
- адрес;
- ФИО владельца.
Реквизиты поставщика можно взять со счетов в предыдущие месяцы. Узнав сумму начисления, оплатить можно сразу в банке.
Что угрожает украинцам, накопившим долги за свет
Из-за военного положения поставщикам электроэнергии запретили отключать от света даже злобных должников. Поэтому все, что сейчас могут компании — прозванивать клиентов и предупреждать о последствиях.
Но после войны, как отмечают в компании YASNO, все изменится в корне.
«Если после победы у вас будет самый большой долг, вы будете первыми в очереди на отключение. Есть другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидии, когда коммунальные услуги не оплачены», — предупредили в компании.
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