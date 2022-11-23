Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию — Finance.ua

Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию
Даже во время войны украинцев просят не забывать об оплате коммунальных услуг, в частности газоснабжения, а также передавать показания счетчиков. Многие давно привыкли это делать онлайн. Но такая оплата невозможна, когда нет света и связи.
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» рассказала об альтернативных способах. В компании подготовили инструкцию.
Как передать показания за газ
Без онлайн-услуг остается три варианта:
- сходить в офис облгаза;
- позвонить на горячую линию облгаза;
- использовать ящик для приема показаний.
Кроме того, можно использовать любой лист бумаги, на котором нужно написать:
- предварительные и текущие показания счетчика;
- лицевой счет в облгазе;
- свои ФИО и адрес.
Как заплатить за газ
Альтернативы онлайн-оплаты следующие:
- платежные терминалы самообслуживания;
- отделение банка;
- отделение «Укрпочты» или «Новой почты».
При оплате нужно указать номер лицевого счета и реквизиты компании. По состоянию на 23 ноября они таковы:
- ООО «Газоснабжающая компания «Нафотгаз Украины»
- ЕГРПОУ: 40121452
- IBAN: UA893004650000000260323012042
- в АО «Ощадбанк» г. Киева
- МФО 300465
Справка Finance.ua:
- Напомним, согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются;
- платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д. Все данные из квитанциям могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры. Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — рассказали по ссылке.
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