Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию — Finance.ua

Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию Сегодня 13:39 — Личные финансы

Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию

Даже во время войны украинцев просят не забывать об оплате коммунальных услуг, в частности газоснабжения, а также передавать показания счетчиков. Многие давно привыкли это делать онлайн. Но такая оплата невозможна, когда нет света и связи.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» рассказала об альтернативных способах. В компании подготовили инструкцию.

Как передать показания за газ

Без онлайн-услуг остается три варианта:

сходить в офис облгаза;

позвонить на горячую линию облгаза;

использовать ящик для приема показаний.

Кроме того, можно использовать любой лист бумаги, на котором нужно написать:

предварительные и текущие показания счетчика;



лицевой счет в облгазе;

свои ФИО и адрес.

Как заплатить за газ

Альтернативы онлайн-оплаты следующие:

платежные терминалы самообслуживания;

отделение банка;

отделение «Укрпочты» или «Новой почты».

При оплате нужно указать номер лицевого счета и реквизиты компании. По состоянию на 23 ноября они таковы:

ООО «Газоснабжающая компания «Нафотгаз Украины»

ЕГРПОУ: 40121452



IBAN: UA893004650000000260323012042



в АО «Ощадбанк» г. Киева



МФО 300465



Справка Finance.ua:

Напомним, согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются;

газа. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются; платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д. Все данные из квитанциям могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры. Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — рассказали по ссылке.



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