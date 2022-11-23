Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию — Finance.ua
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Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию

Личные финансы
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Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию
Как заплатить за газ, когда нет света и связи: «Нафтогаз» показал инструкцию
Даже во время войны украинцев просят не забывать об оплате коммунальных услуг, в частности газоснабжения, а также передавать показания счетчиков. Многие давно привыкли это делать онлайн. Но такая оплата невозможна, когда нет света и связи.
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» рассказала об альтернативных способах. В компании подготовили инструкцию.

Как передать показания за газ

Без онлайн-услуг остается три варианта:
  • сходить в офис облгаза;
  • позвонить на горячую линию облгаза;
  • использовать ящик для приема показаний.
Кроме того, можно использовать любой лист бумаги, на котором нужно написать:
  • предварительные и текущие показания счетчика;
  • лицевой счет в облгазе;
  • свои ФИО и адрес.

Как заплатить за газ

Альтернативы онлайн-оплаты следующие:
  • платежные терминалы самообслуживания;
  • отделение банка;
  • отделение «Укрпочты» или «Новой почты».
При оплате нужно указать номер лицевого счета и реквизиты компании. По состоянию на 23 ноября они таковы:
  • ООО «Газоснабжающая компания «Нафотгаз Украины»
  • ЕГРПОУ: 40121452
  • IBAN: UA893004650000000260323012042
  • в АО «Ощадбанк» г. Киева
  • МФО 300465

Справка Finance.ua:

  • Напомним, согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются;
  • платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д. Все данные из квитанциям могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры. Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — рассказали по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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