Как заплатить меньше за доставку газа 03.04.2026, 21:02 — Энергетика

Кухонная газовая плита

В 2026 году украинцы могут сэкономить на оплате доставки природного газа. В компании «Газораспределительные сети Украины» объяснили, что поможет снизить затраты.

По информации пресс-службы Киевского филиала «Газсети», плату за распределение газа нужно вносить ежемесячно до 20 числа. Сумма определяется на основе объема потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), который делят на 12 месяцев.

Тариф на доставку газа фиксированный для каждого региона, а оплату осуществляют на счет «Газсети» или соответствующего облгаза.

Как можно сэкономить

В компании обращают внимание, что потребители могут снизить расходы на комиссии при оплате. Для этого советуют внести платеж сразу за весь год.

«Оплатите распределение газа сразу за весь год — это удобно и позволяет сэкономить. Стоимость услуги не меняется в течение года, так что один платеж поможет избежать лишних комиссий и сэкономить время», — отметили в компании.

Где можно оплатить

Заплатить за доставку газа можно несколькими способами:

онлайн через личный кабинет «Газсети»;

через интернет-банкинг, в частности «Ощад» или «Приват24»;

в отделениях «Укрпочты»;

в любом банке;

через терминалы самообслуживания.

Когда плату могут не начислять

В компании отмечают , что плата за распределение газа обязательна, пока дом подключен к сети.

«Иногда распространяются слухи, что платить за доставку газа не нужно, если дома никто не проживает. На самом деле, это не соответствует действительности. Даже если вы временно выехали из своего дома, газовые сети вокруг него продолжают работать — и оплата за распределение сохраняется», — написали в пресс-службе.

Читайте также Сколько будет стоить газ в апреле

В то же время есть исключения, когда начисление не производится. Оплата за распределение газа не начисляется только в двух случаях:

если жилье повреждено в результате обстрелов или аварий и газоснабжения прекращено из-за опасного состояния сетей — начисление останавливается с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения;

если расторгнут договор распределения природного газа и ваше жилье механически отсоединено от газораспределительной сети — после этого платеж больше не начисляется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.