Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция
Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция
Граждане, которые имеют необходимость проконсультироваться по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсий, жилищных субсидий и льгот или страховых средств и желают посетить орган Пенсионного фонда Украины, могут воспользоваться сервисом предварительной онлайн-записи на прием.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Как записаться на прием в ПФУ онлайн

Записаться на прием в территориальный орган ПФУ можно и онлайн.
Сделать это можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ:
1. Для онлайн-записи на прием войдите в личный кабинет на вебпортале Фонда, авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Дія.Підпис или ID. GOV.UA).
2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Запись на прием».
3. В новом окне нажмите кнопку «Записаться на прием».
4. В открывшейся форме выберите орган Фонда, сервисный центр, в который планируете визит, тему (вопросы), год и месяц приема. Нажмите кнопку «Загрузить расписание».
Запись на прием без определения сервисного центра предназначена для страхователей, а также для записи на прием в руководство Пенсионного фонда Украины.
5. В появившемся на экране списке выберите желаемую дату и время приема (свободные часы приема отмечены зеленым цветом).
6. Выберите ячейку с желаемым временем. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Записаться на прием».
7. После этого, нажав на соответствующую кнопку, можно распечатать талон. В случае изменения обстоятельств можно отменить запись.
Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в определенное посетителем время.
8. Проверить свои данные о предыдущей записи на прием можно снова, зайдя в раздел «Запись на прием», где отображается поле «Мои записи на прием».
Напомним, узнать размер будущей пенсии можно на портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора.

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По материалам:
НВ
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