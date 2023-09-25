Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как записаться на прием онлайн в территориальный орган ПФУ — пошаговая инструкция

Граждане, которые имеют необходимость проконсультироваться по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсий, жилищных субсидий и льгот или страховых средств и желают посетить орган Пенсионного фонда Украины, могут воспользоваться сервисом предварительной онлайн-записи на прием.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Как записаться на прием в ПФУ онлайн

Записаться на прием в территориальный орган ПФУ можно и онлайн.

Сделать это можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ:

1. Для онлайн-записи на прием войдите в личный кабинет на вебпортале Фонда, авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Дія.Підпис или ID. GOV.UA).

2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Запись на прием».

3. В новом окне нажмите кнопку «Записаться на прием».

4. В открывшейся форме выберите орган Фонда, сервисный центр, в который планируете визит, тему (вопросы), год и месяц приема. Нажмите кнопку «Загрузить расписание».

Запись на прием без определения сервисного центра предназначена для страхователей, а также для записи на прием в руководство Пенсионного фонда Украины.

5. В появившемся на экране списке выберите желаемую дату и время приема (свободные часы приема отмечены зеленым цветом).

6. Выберите ячейку с желаемым временем. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Записаться на прием».

7. После этого, нажав на соответствующую кнопку, можно распечатать талон. В случае изменения обстоятельств можно отменить запись.

Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в определенное посетителем время.

8. Проверить свои данные о предыдущей записи на прием можно снова, зайдя в раздел «Запись на прием», где отображается поле «Мои записи на прием».

Напомним, узнать размер будущей пенсии можно на портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.