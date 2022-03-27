Как закрыть ФЛП в условиях военного положения — Finance.ua

Как закрыть ФЛП в условиях военного положения

Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как во время военного положения действовать физлицам-предпринимателям, которые хотят или вынуждены прекратить свою предпринимательскую деятельность в Украине.

Как пишут налоговики Тернопольщины, согласно действующему законодательству государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП по собственному решению может осуществить, подав заявление государственному регистратору по установленной законодательством форме. Заявление можно подать в бумажном виде лично или через представителя, или в электронном виде.

ФЛП имеет возможность воспользоваться электронной услугой и осуществить онлайн-подачу заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности в электронной форме через кабинет гражданина на Портале Дія.

Налогоплательщик лишается статуса ФЛП с даты внесения в ЕГР юридических лиц, ФЛП и общественных формирований соответствующей записи.

Важно! Соответствующая запись о прекращении ФЛП вносится в ЕГР в течение 24 часов с момента подачи заявления.

Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от местопребывания ФЛП в пределах Украины.

Отметим, что в связи с введением на всей территории Украины военного положения Кабмином было принято Постановление «Некоторые вопросы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц» от 28.02.2022 г. № 165, согласно которому госорганы будут предоставлять админуслуги по возможности.

В соответствии с действующим законодательством держателем ЕГР является Минюст, в полномочия которого входит организация мер, связанных с обеспечением функционирования ЕГР.

Напомним, 14.03.2022 года Президент Украины подписал Указ «О продлении срока действия военного положения в Украине» от 14.03.2022 г. № 133/2022, которым военное положение в Украине продлевается с 5 часов 30 минут 26.03.2022 года сроком на 30 суток.

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