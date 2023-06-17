Как заехать в Украину с домашними животными: правила — Finance.ua
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Как заехать в Украину с домашними животными: правила

Личные финансы
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Как заехать в Украину с домашними животными: правила
Как заехать в Украину с домашними животными: правила
Многие украинцы, вынужденно покинувшие Украину из-за вооруженной агрессии рф, ехали за границу вместе со своими домашними любимцами. А в последнее время многие наши граждане чаще возвращаются на родину.
Как вернуться домой с домашними животными и о каких основных правилах нужно знать, в комментарии TRAVEL РБК-Украина объяснил адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Как въехать в Украину с домашними животными: правила

«В этом контексте следует отметить, что процедуру въезда в Украину с домашними животными упростили», — говорит специалист.
На сегодня владельцы животных должны предоставить на границе при въезде в Украину следующие документы:
  • ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья животного;
  • справку о действующей вакцинации от бешенства;
  • документ о чипировании животного.
«Если таких документов у вас нет, то получить их можно в странах-членах ЕС. Также в европейской клинике можно чипировать и вакцинировать животное заранее до пересечения границы», — говорит Виталий Сокуренко.

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Правила вывоза животных из Украины

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), владельцам животного требуется:
  • правильно идентифицировать животное с помощью микрочипа и вакцинировать от бешенства;
  • иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • иметь при себе действительный паспорт, выданный в одной из стран или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.
Проверять правила ввоза животных на территорию ЕС следует в каждом отдельном случае в зависимости от страны, в которую вы направляетесь.
Напомним, украинцы могут выехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.
Также весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.
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По материалам:
РБК-Україна
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