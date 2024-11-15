Как за год выросли цены на обогреватели для дома — Finance.ua

Как за год выросли цены на обогреватели для дома Сегодня 09:38 — Личные финансы

Как за год выросли цены на обогреватели для дома

С наступлением холодного сезона в Украине растет спрос на обогреватели и термоодежду. OLX Украина проанализировали, как за год изменились цены на подержанные и новые обогреватели и термоодежду в Украине.

Обогреватели для дома

Существует несколько разновидностей обогревателей, в зависимости от типа работы и способа питания. Инфракрасные обогреватели, так называемые УФО, достаточно быстро нагревают помещение и считаются более экономными по расходу электричества. Их можно приобрести в среднем за 2325 грн новые, или 1899 грн подержанные. За год цены выросли на 33% и на 8,5% соответственно.

У конвекторного обогревателя несколько другой принцип работы, но он компактнее и почти бесшумный. Новый конвектор будет стоить 1900 грн, а подержанный — 1400 грн. За год цены на новые выросли на 5,5%, а на подержанные не изменились.

Еще один вариант обогрева дома — масляные обогреватели. Считается, что они дольше нагревают комнату, но меньше сушат воздух. Новые масляные радиаторы в среднем стоят 2300 грн, а подержанные — 1000 грн. С прошлого года цены на них даже упали — на 15% и не изменились на подержанные.

Самым дешевым вариантом для покупки остаются тепловентиляторы. Они относительно быстро нагревают воздух, но пересушивают его и их нельзя оставлять без присмотра надолго. Также это серьезный потребитель электроэнергии. Новые тепловентиляторы можно приобрести за 645 грн, а подержанные — 465. За год цены на новые выросли на 17%, а на подержанные — на 7%.

Термобелье

Термобелье — важная вещь в гардеробе. Цены на него почти не изменились. Комплект женского термобелья на OLX в среднем стоит 659 грн новый и 383 грн б/у. Мужской комплект стоит 600 грн новый и 369 грн б/у.

В целом наибольшим спросом среди украинцев пользуются тепловентиляторы и конвекторы. Следом идут инфракрасные обогреватели, а меньше всего — масляные радиаторы. Цены на термобелье почти не изменились.

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