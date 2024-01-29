Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024)

44
Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024)
Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024)
Пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение, падение курса гривны, инфляция… За последние четыре года Украина пережила и продолжает переживать множество потрясений, что, несомненно, сказывается на качестве жизни каждого украинца. Несложно не заметить, как взлетели цены на продукты, одежду, бытовую технику… Подорожало в буквальном смысле все. Не является исключением и затраты на обслуживание автомобиля, причем касается это не только топлива. На основе статистики предоставленной одним из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей Украины компанией АвтоНова-Д, исследуем изменения цены на запчасти для авто в нашей стране за последние четыре года.

Тренд изменения цены на запчасти в периоде 2021−2024

2021 год стал своего рода «ценовой передышкой». Пик пандемии уже прошел, при этом страна еще не столкнулась с прямой агрессией россии. А уже в 2022-м цены на запчасти выросли в цене в 1,5 раза. В 2023-м и в начале 2024-го разница составила еще больше: в два раза относительно 2021-го.
И это касается абсолютно всех деталей: от «расходников» для обслуживания подвески и тормозной системы до кузовных запчастей. Правда, есть и исключения… В некоторых случаях детали даже подешевели.

Ценообразование для отдельных категорий запчастей

Ниже приведены примеры изменения цен (по состоянию на ноябрь каждого из упомянутых годов) популярных запчастей за указанный период.

Амортизаторы

Амортизаторы рассчитаны на срок службы в 70 000 — 100 000 км, но из-за характера наших дорог они часто «живут» лишь 30 000 — 40 000 км, а иногда и того меньше. В 2020 году передний амортизатор для Skoda Octavia 2012−2020 годов выпуска производства Sachs (артикул 315 910) стоил в сети АвтоНова-Д 2309 грн. В 2021-м его цена опустилась до 1758 грн, а уже в 2022-м поднялась до 2956 грн. В 2023/2024-м стоимость составила рекордные 3385 грн.
Аналогичная ситуация с точной такой же запчастью (передний амортизатор, производства Sachs, артикул 312 267) для VW Jetta 2004−2020 годов выпуска. Ее цена менялась следующим образом:
Год2020202120222023−2024
Цена1613 грн1600 грн2408 грн3214 грн

Колодки

Тормозные колодки также приходится менять сравнительно часто — раз в 15 000 — 30 000 км. Данная категория запчастей подорожала во всех ценовых сегментах, для примера рассмотрим два самых популярных бренда.
Задние колодки для Skoda Fabia та Rapid пр. Zimmermann (арт. 235 541 701):
Год2020202120222023−2024
Цена429 грн426 грн689 грн685 грн
Задние колодки Audi A6, VW Passat, Golf, Jetta, Peugeot 308 производства BOSCH (арт. 986 461 769):
Год2020202120222023−2024
Цена446 грн554 грн627 грн734 грн

Приводные ремни

Периодического обслуживания требуют и приводные механизмы. Менять ремень ГРМ и ремень генератора приходится раз в 60 000 — 100 000 км. В этой группе динамика цен выглядит так:
Комплект ремня ГРМ VAG 1.6 та 2.0 TDI пр. Continental (арт. CT1139K2):
Год2020202120222023−2024
Цена4170 грн4227 грн6157 грн5942 грн
Ремень генератора VAG 1.6 та 1.8 T, 2.0 TDI пр. Continental (арт. 6PK1070):
Год2020202120222023−2024
Цена286 грн265 грн462 грн395 грн
Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024)

Кузовные запчасти

Ремонтировать машины после ДТП и восстанавливать авто из США и Кореи тоже стало дороже. Кузовные запчасти всегда были самой дорогой группой комплектующих, и вот как с 2020 года на них изменились цены:
Крыло VW Passat CC 2011−2017 г. г., т.м. AND (арт. 30 821 003):
Год2020202120222023−2024
Цена1244 грн1170 грн1597 грн2043 грн
Крыло Skoda Fabia II 2007- 2014 г. г., т.м. AND (арт. 30 821 014):
Год2020202120222023−2024
Цена1197 грн1125 грн1681 грн1740 грн
Капот VW Caddy 2010−2015, т.м. AND (арт. 30 823 015):
Год2020202120222023−2024
Цена5669 грн5330 грн8530 грн8827 грн
Капот VW Tiguan 2017−2020, т.м. AND (арт. 30 823 038):
Год2020202120222023−2024
Цена6186 грн6075 грн10 318 грн11 168 грн

Итог

Как видно, цены на запчасти на последние 4 года выросли существенно: в 2022 году в 1,5 раза, в 2023/2024 — в два. В большей мере это произошло из-за подорожания иностранной валюты, в меньшей — из-за удорожания логистики и подорожания самих запчастей в закупке. Единственное исключение из приведенных примеров составили ремни Continental: они, наоборот, немного подешевели (произошло это благодаря оптимизации поставок компанией АвтоНова-Д).
По материалам:
АвтоНова-Д
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.