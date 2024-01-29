Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024) — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024) Сегодня 15:10

Как изменились цены на запчасти для авто за последние 4 года (2021−2024)

Пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение, падение курса гривны, инфляция… За последние четыре года Украина пережила и продолжает переживать множество потрясений, что, несомненно, сказывается на качестве жизни каждого украинца. Несложно не заметить, как взлетели цены на продукты, одежду, бытовую технику… Подорожало в буквальном смысле все. Не является исключением и затраты на обслуживание автомобиля, причем касается это не только топлива. На основе статистики предоставленной одним из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей Украины компанией АвтоНова-Д , исследуем изменения цены на запчасти для авто в нашей стране за последние четыре года.

Тренд изменения цены на запчасти в периоде 2021−2024

2021 год стал своего рода «ценовой передышкой». Пик пандемии уже прошел, при этом страна еще не столкнулась с прямой агрессией россии. А уже в 2022-м цены на запчасти выросли в цене в 1,5 раза. В 2023-м и в начале 2024-го разница составила еще больше: в два раза относительно 2021-го.

И это касается абсолютно всех деталей: от «расходников» для обслуживания подвески и тормозной системы до кузовных запчастей. Правда, есть и исключения… В некоторых случаях детали даже подешевели.

Ценообразование для отдельных категорий запчастей

Ниже приведены примеры изменения цен (по состоянию на ноябрь каждого из упомянутых годов) популярных запчастей за указанный период.

Амортизаторы

Амортизаторы рассчитаны на срок службы в 70 000 — 100 000 км, но из-за характера наших дорог они часто «живут» лишь 30 000 — 40 000 км, а иногда и того меньше. В 2020 году передний амортизатор для Skoda Octavia 2012−2020 годов выпуска производства Sachs (артикул 315 910) стоил в сети АвтоНова-Д 2309 грн. В 2021-м его цена опустилась до 1758 грн, а уже в 2022-м поднялась до 2956 грн. В 2023/2024-м стоимость составила рекордные 3385 грн.

Аналогичная ситуация с точной такой же запчастью (передний амортизатор, производства Sachs, артикул 312 267) для VW Jetta 2004−2020 годов выпуска. Ее цена менялась следующим образом:

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 1613 грн 1600 грн 2408 грн 3214 грн

Колодки

Тормозные колодки также приходится менять сравнительно часто — раз в 15 000 — 30 000 км. Данная категория запчастей подорожала во всех ценовых сегментах, для примера рассмотрим два самых популярных бренда.

Задние колодки для Skoda Fabia та Rapid пр. Zimmermann (арт. 235 541 701):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 429 грн 426 грн 689 грн 685 грн

Задние колодки Audi A6, VW Passat, Golf, Jetta, Peugeot 308 производства BOSCH (арт. 986 461 769):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 446 грн 554 грн 627 грн 734 грн

Приводные ремни

Периодического обслуживания требуют и приводные механизмы. Менять ремень ГРМ и ремень генератора приходится раз в 60 000 — 100 000 км. В этой группе динамика цен выглядит так:

Комплект ремня ГРМ VAG 1.6 та 2.0 TDI пр. Continental (арт. CT1139K2):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 4170 грн 4227 грн 6157 грн 5942 грн

Ремень генератора VAG 1.6 та 1.8 T, 2.0 TDI пр. Continental (арт. 6PK1070):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 286 грн 265 грн 462 грн 395 грн

Кузовные запчасти

Ремонтировать машины после ДТП и восстанавливать авто из США и Кореи тоже стало дороже. Кузовные запчасти всегда были самой дорогой группой комплектующих, и вот как с 2020 года на них изменились цены:

Крыло VW Passat CC 2011−2017 г. г., т.м. AND (арт. 30 821 003):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 1244 грн 1170 грн 1597 грн 2043 грн

Крыло Skoda Fabia II 2007- 2014 г. г., т.м. AND (арт. 30 821 014):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 1197 грн 1125 грн 1681 грн 1740 грн

Капот VW Caddy 2010−2015, т.м. AND (арт. 30 823 015):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 5669 грн 5330 грн 8530 грн 8827 грн

Капот VW Tiguan 2017−2020, т.м. AND (арт. 30 823 038):

Год 2020 2021 2022 2023−2024 Цена 6186 грн 6075 грн 10 318 грн 11 168 грн

Итог

Как видно, цены на запчасти на последние 4 года выросли существенно: в 2022 году в 1,5 раза, в 2023/2024 — в два. В большей мере это произошло из-за подорожания иностранной валюты, в меньшей — из-за удорожания логистики и подорожания самих запчастей в закупке. Единственное исключение из приведенных примеров составили ремни Continental: они, наоборот, немного подешевели (произошло это благодаря оптимизации поставок компанией АвтоНова-Д).

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