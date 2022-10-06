Как выплачивается заработная плата при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений — Finance.ua
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Как выплачивается заработная плата при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений

Личные финансы
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Как пишет Управление Гоструда в Черкасской области, в условиях упрощенного режима заработная плата выплачивается работнику в сроки, определенные трудовым договором, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней (статья 49-7 Кодекса законов о труде Украины).
Напомним, что наиболее оплачиваемые сферы в сентябре испытали падение зарплат:
  • в сфере информационных технологий произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медианная зарплата ІТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн;
  • в сфере высшего менеджмента в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% — с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре;
  • консалтинг, который обычно был в тройке сфер с самыми высокими зарплатами, в начале бизнес-сезона испытал снижение средней зарплаты более чем на половину (-50,6%).
  • Если в августе в этой сфере в открытых вакансиях средняя зарплата была 58 300 грн, то в сентябре специалистам в сфере консалтинга предлагают в среднем только 28 800 грн.
Также эксперты считают, что ожидать массового повышения заработных плат осенью не стоит. Всё зависит от ситуации на фронтах.
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По материалам:
Finance.ua
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