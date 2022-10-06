Как выплачивается заработная плата при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений — Finance.ua

Как выплачивается заработная плата при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений Сегодня 19:33 — Личные финансы

Как пишет Управление Гоструда в Черкасской области, в условиях упрощенного режима заработная плата выплачивается работнику в сроки, определенные трудовым договором, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней (статья 49-7 Кодекса законов о труде Украины).

Напомним, что наиболее оплачиваемые сферы в сентябре испытали падение зарплат:

в сфере информационных технологий произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медианная зарплата ІТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн;

произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медианная зарплата ІТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн; в сфере высшего менеджмента в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% — с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре;

в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% — с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре; консалтинг , который обычно был в тройке сфер с самыми высокими зарплатами, в начале бизнес-сезона испытал снижение средней зарплаты более чем на половину (-50,6%).

, который обычно был в тройке сфер с самыми высокими зарплатами, в начале бизнес-сезона испытал снижение средней зарплаты более чем на половину (-50,6%). Если в августе в этой сфере в открытых вакансиях средняя зарплата была 58 300 грн, то в сентябре специалистам в сфере консалтинга предлагают в среднем только 28 800 грн.

Также эксперты считают , что ожидать массового повышения заработных плат осенью не стоит. Всё зависит от ситуации на фронтах.

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