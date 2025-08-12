Как выгодно вложить $100, $500 или $1000: советы от топовых экспертов на INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Как выгодно вложить $100, $500 или $1000: советы от топовых экспертов на INVESTFEST 2025 Сегодня 09:55

Как выгодно вложить $100, $500 или $1000: советы от топовых экспертов на INVESTFEST 2025

Не знаете, куда лучше всего инвестировать сэкономленные средства — в валюту, ценные бумаги, землю, криптовалюту или, возможно, недвижимость? 21 августа у вас появится шанс получить проверенные ответы и готовые стратегии.

INVESTFEST 2025 — это большое бесплатное онлайн-событие, которое ко Дню Независимости организуют финансовый портал Минфин и сайт Finance.ua при поддержке генерального партнера ICU. Цель мероприятия — предоставить каждому украинцу доступ к практическим знаниям по инвестированию и помочь сделать первый шаг к финансовой стабильности.

В программе реальные инструменты и советы о том:

как принимать грамотные финансовые решения в условиях неопределенности;

какие инвестиционные направления сейчас обладают наибольшим потенциалом;

как начать вкладывать от $10 до $1000 без лишних рисков.

как обезопасить сбережения и избегать дорогостоящих ошибок.

Среди спикеров конференции:

Владислав Свистунов (ICU) — вход в инвестиции и стратегия выхода.

Роман Кошовский (FIREkit, GOALS on FIRE) — как сохранить капитал, когда финансовая свобода уже близка.

Василий Матий (Smart Family Office, Toloka. vc) — дорогостоящие ошибки инвесторов.

Юлия Бабенко (iPlan.ua) — обучение подростков инвестиционной грамотности.

Павел Бойко (Gonzo Invest) — аналитика рынка украинских облигаций и инвестиционные возможности.

Владимир Копоть (Monitor.Estate) — может ли украинская недвижимость стать стабильным источником дохода.

Александр Черный (Zeminvest, Dobrozem) — перспективы рынка земли в Украине.

Никита Гуппал — ETF как инструмент для начинающих.

Елена Набатова — эффективные стратегии для криптовалютного инвестирования.

Дмитрий Карпиловский, Юлия Баткалова, Олесь Вареник, Сергей Сорокунский — панельная дискуссия о направлениях инвестирования, которые еще не на пике популярности.

Это событие создано для тех, кто хочет разобраться в инвестициях самостоятельно — от предпринимателей и специалистов IT до госслужащих и ветеранов.

📅 Дата: 21 августа 2025

💻 Где: онлайн

🎟 Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.