Как выгодно вложить $100, $500 или $1000: советы от топовых экспертов на INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Как выгодно вложить $100, $500 или $1000: советы от топовых экспертов на INVESTFEST 2025
Не знаете, куда лучше всего инвестировать сэкономленные средства — в валюту, ценные бумаги, землю, криптовалюту или, возможно, недвижимость? 21 августа у вас появится шанс получить проверенные ответы и готовые стратегии.
INVESTFEST 2025 — это большое бесплатное онлайн-событие, которое ко Дню Независимости организуют финансовый портал Минфин и сайт Finance.ua при поддержке генерального партнера ICU. Цель мероприятия — предоставить каждому украинцу доступ к практическим знаниям по инвестированию и помочь сделать первый шаг к финансовой стабильности.
В программе реальные инструменты и советы о том:
- как принимать грамотные финансовые решения в условиях неопределенности;
- какие инвестиционные направления сейчас обладают наибольшим потенциалом;
- как начать вкладывать от $10 до $1000 без лишних рисков.
- как обезопасить сбережения и избегать дорогостоящих ошибок.
Среди спикеров конференции:
- Владислав Свистунов (ICU) — вход в инвестиции и стратегия выхода.
- Роман Кошовский (FIREkit, GOALS on FIRE) — как сохранить капитал, когда финансовая свобода уже близка.
- Василий Матий (Smart Family Office, Toloka. vc) — дорогостоящие ошибки инвесторов.
- Юлия Бабенко (iPlan.ua) — обучение подростков инвестиционной грамотности.
- Павел Бойко (Gonzo Invest) — аналитика рынка украинских облигаций и инвестиционные возможности.
- Владимир Копоть (Monitor.Estate) — может ли украинская недвижимость стать стабильным источником дохода.
- Александр Черный (Zeminvest, Dobrozem) — перспективы рынка земли в Украине.
- Никита Гуппал — ETF как инструмент для начинающих.
- Елена Набатова — эффективные стратегии для криптовалютного инвестирования.
Дмитрий Карпиловский, Юлия Баткалова, Олесь Вареник, Сергей Сорокунский — панельная дискуссия о направлениях инвестирования, которые еще не на пике популярности.
Это событие создано для тех, кто хочет разобраться в инвестициях самостоятельно — от предпринимателей и специалистов IT до госслужащих и ветеранов.
📅 Дата: 21 августа 2025
💻 Где: онлайн
🎟 Участие: бесплатное, по предварительной регистрации
