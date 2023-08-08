Как выглядит самый дорогой поезд в мире, и сколько стоит билет (фото) — Finance.ua

Как выглядит самый дорогой поезд в мире, и сколько стоит билет (фото) Сегодня 17:45 — Мир

Самым дорогим и самым шикарным поездом в мире считается японский Shiki-Shima. Это футуристический поезд из 10 вагонов, в котором может одновременно ехать не более 34 пассажиров.

Shiki-Shima в переводе означает «остров четырех времен года». Японские производители запустили этот ультрароскошный жилой поезд в 2017 году.

Поездка начинается со станции Уэно в Токио и длится два дня летом и три дня зимой. Обед и ужин подаются, когда поезд катится на север к горному курорту Юдзава, а пассажиры знакомятся со всеми удобствами на борту. Конечная станция — Хоккайдо.

В поезде очень дорогая обстановка и огромные панорамные окна, а еще стеклянный потолок. Обслуживание на этом поезде действительно королевское, и каждому пассажиру после отправления приносят бокал шампанского.

Разработкой и оформлением интерьера занимался Кен Кийкики Окуяма, дизайнер всемирно известных брендов Ferrari и Maserati. Но максимальная скорость поезда всего 70 км/ч, что составляет лишь треть от скорости современных японских поездов. Стоимость этого поезда — 45 000 000 долларов.

Вагоны сделаны в виде двухэтажных люксов, в которых есть удобные кровати, гостиная и ванная с душем и туалетом. Еще два вагона отданы под отдельные номера.

Крайние вагоны имеют прекрасную прозрачную зону отдыха, и оттуда можно любоваться красотой пейзажей. А еще у них есть лаундж-зона и вагон-ресторан.

В вагоне ресторане все приборы — дизайнерские и изготовлены из чистого никеля. Также там работают лучшие шеф-повара, которые подают блюда той местности, по которой поезд проезжает.

Всем пассажирам во время 2−3-дневной поездки выдают утром информационное письмо о том, куда едет поезд с указанием до минуты. Также в письме сообщают данные о шеф-поваре, меню на день, деталях экскурсий, планах вагонов, где можно отдохнуть.

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