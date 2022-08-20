Как выглядит 200-Мп камера на смартфоне Xiaomi — Finance.ua

Как выглядит 200-Мп камера на смартфоне Xiaomi Сегодня 02:00 — Фондовый рынок

Слухи о том, что Xiaomi выпустит смартфон с 200-мегапиксельной камерой, ходят с июля прошлого года. Теперь в сети наконец-то опубликовали его фотографию.

На снимке виден блок камеры, очень похожий на Redmi K50 Ultra. Рядом с датчиками написано «200 MP». Источник утверждает, что на фотографии изображен телефон под названием Xiaomi 12T Pro.

Redmi K50 Ultra был ранее анонсирован в Китае. Скорее всего, он будет перезапущен на глобальном рынке как Xiaomi 12T Pro. Если компания решит обновить только камеру, но сохранит остальные характеристики, то можно ожидать в основе смартфона процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.