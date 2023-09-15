Как выбрать страховую компанию — Finance.ua

Как выбрать страховую компанию Сегодня 19:03 — Страхование

Медицинское страхование — сложный вид деятельности, где цена играет не первостепенную роль. В первую очередь при выборе страховщика для обслуживания ДМС сотрудников предприятия следует обращать внимание на опыт работы как на рынке, так и в сфере медицинского страхования.

Выбирать страховщика нужно по его показателям финансового положения. Это должна быть финансово стабильная компания, много лет занимающая высокие рейтинги, имеющая состав акционеров, которым можно доверять, и существенный гарантийный фонд.

Еще один немаловажный фактор — доступность. Связь со страховой компанией должна работать 24/7. Сейчас очень популярны чат-боты, облегчающие процесс пользования медицинской страховкой. Некоторые страховые компании имеют соответствующие мобильные приложения.

Качество работы медицинского ассистанса — еще одна вещь, на которую нужно обратить особое внимание, потому что именно он будет организовывать медицинскую помощь и сопровождать во время лечения.

Также стоит обратить внимание на количество клиник, больниц, лабораторий и аптек, с которыми сотрудничает страховая компания и где можно получить услуги по страховке. Перечень, как правило, находится в открытом доступе на сайте страховой компании. Чем он больше — тем лучше, ведь это дает больше возможностей получить услуги или лекарства поближе к дому или месту работы.

Выбирать страховую компанию для оформления медицинского страхования работников сложно, ведь нужно учесть желание каждого и составить индивидуальную программу, в которой балансируется наполнение и стоимость.

Именно поэтому Finance.ua Страхование запустил услугу ДМС для сотрудников . Нужно оставить заявку, получить звонок от менеджера, обсудить детали и получить удобную сравнительную таблицу предложений страховых компаний для бизнеса.

Здесь можно подобрать индивидуальные программы страхования здоровья коллектива от 10 до 10 тыс. человек и остановиться именно на той, которая больше всего отвечает вашим требованиям.

Главное преимущество услуги — экономия денег и времени. Вам не придется обзванивать множество страховых компаний, пытаться сравнить в разношерстных форматах данные и переплачивать. Finance.ua Страхование подберет только надежные страховые компании для сотрудничества и поможет определиться с выбором.

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