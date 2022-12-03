Как выбрать портативную газовую плиту для квартиры: виды и цена — Finance.ua

Как выбрать портативную газовую плиту для квартиры: виды и цена Сегодня 13:18 — Личные финансы

При регулярных отключениях света в домах, оборудованных электроплитами, остро стоит вопрос приготовления пищи. Самый простой и бюджетный способ решить эту проблему — покупка портативной газовой плиты и небольших баллонов газа к ней. Какими бывают такие плиты и как их выбирать.

В целом переносные источники открытого огня делятся на два вида: плиты и горелки. Плиты считаются более надежным вариантом для квартиры или дома, так как имеют более стойкий корпус и системы безопасности. Но и стоят они дороже простейших туристических горелок.

Портативные газовые плиты могут иметь одну или несколько конфорок и пьезоэлемент для автоподжигания. Корпус таких плиток металлический, а конфорки в зависимости от модели могут быть алюминиевыми или керамическими. Последние считаются более безопасными, выдерживают низкие температуры, имеют небольшой расход топлива, однако и стоят подороже.

На что обратить внимание:

Система безопасности

В отличие от горелки портативная плита может иметь защиту от неправильной установки баллона, повышенного давления или утечки газа. Также нужно выбирать модель, выделяющую минимальное количество угарного газа. Это очень важно для использования плитки в закрытом помещении.

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Расход топлива

Информация о расходе топлива указывается в техпаспорте устройства. Этот параметр указывает на время, когда закипит один литр воды. Соответственно, чем ниже этот показатель, тем больше расход газа.

Мощность

Здесь все зависит от количества людей, на которых нужно готовить еду. Та, один литр еды расходуется 1 кВт. В среднем одна порция еды для взрослого человека составляет 0,5-0,7 кг. Таким образом, для двух человек достаточно плиты мощностью 1-1,5 кВт.

Ширина варочной поверхности

Что также выгодно отличает плиты от обычных горелок, так это то, что чем шире поверхность, тем более габаритную посуду можно разместить на плите, то есть можно приготовить большой объем еды за один раз. Это особенно актуально для большой семьи.

Наличие пьезоподжига и регулировка

С помощью пьезоэлемента можно зажечь огонь одним щелчком. Это очень удобно, потому что спички или зажигалки могут не оказаться под рукой. Ручку регулировки пламени имеет большинство моделей плит, но у некоторых она отсутствует. Перед покупкой лучше уточнить этот момент, потому что готовить без регулировки будет сложно, а расход газа окажется слишком большим.

Вес

Модели отличаются по своей конструкции и используемым материалам в производстве. Туристические плиты могут весить от 0,8 до 5 кг. Если плита планируется использовать только в квартире, этот показатель не имеет значения. А вот если устройство нужно часто переносить, лучше выбрать модель с небольшим весом.

Какие баллоны нужны для портативной газовой плиты

Компактные варианты газовых плиток требуют использования цангового газового баллона на 400 мл. Баллон устанавливается непосредственно на корпус изделия. В качестве топлива используется не пропан, а смесь пропана с бутаном, что позволяет добиться более высокой температуры пламени.

Цены на портативные газовые плиты и баллоны для них

Из-за ажиотажа стоимость переносных газовых плиток в Украине значительно выросла. Если до отключений света можно было купить такую менее чем за тысячу гривен, то теперь средние цены на простые модели выросли до 1700-3000 грн.

Обозреватель По материалам:

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