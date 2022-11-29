Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества

Личные финансы
28
Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества
Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества
Аварийные отключения света вынуждают украинцев искать средства, которые помогут освещать, обогревать жилье и готовить еду в условиях отсутствия электричества. Впрочем, не все из них безопасны. Некоторые требуют повышенной осторожности и, в частности, это касается свечей, генераторов, печей и газовых горелок.
Поэтому в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили несколько правил, которые позволяют безопасно использовать указанные приборы и уберегут пользователя от чрезвычайной ситуации.
Использование свечей:
  • устанавливайте их в невысокие металлические подсвечники, которые не будут наклоняться и крепко стоять на поверхности;
  • для размещения выберите ровную поверхность как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов и вещей: одежды, занавесок, бумаги и т.п.;
  • если вы используете несколько свечей, то устанавливайте их подальше друг от друга — на расстояние не менее 10 см;
  • не палите свечи до конца — оставляйте недогарок длиной 2-3 см. Тогда фитиль будет в вертикальном положении и горение будет под контролем;
  • ни в коем случае не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Обязательно тушите их перед тем, как должны покинуть помещение или лечь спать.
Использование генераторов:
  • не используйте в квартире, доме или гараже. Устройство должно работать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, стен и дверей;
  • не подключайте к домашней сети, если мощность электростанции значительно превышает пропускную способность розетки;

Читайте также: Можно ли оставить без света Украину

  • заправляйте топливом только вне помещений и после полного охлаждения. Иначе есть угроза его возгорания из-за попадания на горячие агрегаты двигателя;
  • защищайте генератор от влаги и дождя. Попадание их в устройство может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.