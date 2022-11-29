Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества — Finance.ua

Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества Сегодня 07:22 — Личные финансы

Как безопасно пользоваться свечами и генераторами в условиях отсутствия электричества

Аварийные отключения света вынуждают украинцев искать средства, которые помогут освещать, обогревать жилье и готовить еду в условиях отсутствия электричества. Впрочем, не все из них безопасны. Некоторые требуют повышенной осторожности и, в частности, это касается свечей, генераторов, печей и газовых горелок.

Поэтому в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили несколько правил , которые позволяют безопасно использовать указанные приборы и уберегут пользователя от чрезвычайной ситуации.

Использование свечей:

устанавливайте их в невысокие металлические подсвечники, которые не будут наклоняться и крепко стоять на поверхности;

для размещения выберите ровную поверхность как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов и вещей: одежды, занавесок, бумаги и т.п.;

если вы используете несколько свечей, то устанавливайте их подальше друг от друга — на расстояние не менее 10 см;

не палите свечи до конца — оставляйте недогарок длиной 2-3 см. Тогда фитиль будет в вертикальном положении и горение будет под контролем;

ни в коем случае не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Обязательно тушите их перед тем, как должны покинуть помещение или лечь спать.

Использование генераторов:

не используйте в квартире, доме или гараже. Устройство должно работать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, стен и дверей;

не подключайте к домашней сети, если мощность электростанции значительно превышает пропускную способность розетки;

Читайте также: Можно ли оставить без света Украину

заправляйте топливом только вне помещений и после полного охлаждения. Иначе есть угроза его возгорания из-за попадания на горячие агрегаты двигателя;

защищайте генератор от влаги и дождя. Попадание их в устройство может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.