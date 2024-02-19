Как вы можете автоматизировать процессы для своего бизнеса: успешный кейс Creatio и банка — Finance.ua

БИЗНЕС
Как вы можете автоматизировать процессы для своего бизнеса: успешный кейс Creatio и банка
Развитие CRM-систем не стоит на месте и тоже идет в ногу со временем. Это облегчает многие процессы, которые до этого требовали человеческого ресурса и немалого количества средств.
О том, как автоматизировать системы бизнеса, в частности банковском, и как это поможет развиваться, — рассказал Дмитрий Миленко, Sales Director компании Creatio, во время конференции FinYear, состоявшейся 16 февраля в Киеве.
FinYear — это выдающееся событие для специалистов в сфере финансовых технологий, банкинга и небанковских финансовых компаний. Оно объединило ключевых экспертов, направленных на прогресс и инновации в украинской финансовой сфере.
В 90-х годах появились первые прототипы CRM-систем — монолитные десктопные решения, которые облегчили работу и принесли определенный результат, но сегодня уже не актуальны.
Следующим шагом в развитии этих технологий стали облачные решения, захватившие рынок в 2000-х годах и позволившие удаленно работать. Это довольно популярные технологии на сегодняшний день, но мир не стоит на месте и переходит к новой эре — компонируемой non-code архитектуры.
«Бизнесу нужно более гибкое решение, которое можно более оперативно внедрять и оперативнее вносить изменения. Мы предлагаем non-code инструмент для того, чтобы внедрять систему уже компонованными готовыми блоками без написания кода», — заявил Миленко.
Почему это важно и для чего нужно
В мире растет дефицит ресурсов разработчиков и при этом имеется огромный спрос от бизнеса на разработку и создание бизнес-аппликаций.
В общей сложности в мире насчитывается 25 млн разработчиков, а запрос на новые приложения составляет около 500 млн на ближайшие несколько лет.
Конкуренция за технических специалистов становится очень жесткой, поэтому из-за ограниченных ресурсов потребность в автоматизации растет.
Компания Creatio создала единую платформу для автоматизации процессов и CRM с высоким уровнем свободы.
Как это поможет банкам по их основным направлениям?
В области маркетинга:
- сегментация;
- управление кампаниями;
- поощрения и программы лояльности;
- управление мероприятиями.
Продажи:
- управление лидами;
- управление продажами
- сross/up продажи;
- управление агентами.
Фронт-офис:
- портрет клиента 360;
- онбординг клиентов;
- открытие счетов;
- операции с картами.
Кредитование:
- управление кредитными заявками;
- оформление кредитов;
- обслуживание кредитов;
- взыскание задолженностей.
Цифровые процессы non-code решения, которые помогут банкам:
- мгновенная идентификация, коммуникации в выбранном канале;
- персонализация консультаций и рекомендации продуктов;
- совершенный клиентский опыт, автопроверки и незаметный документооборот;
- проактивность, персонализация и инструменты самообслуживания
По словам представителя Creatio Дмитрия Миленко, у компании уже есть успешный кейс сотрудничества с одним из банков, работающим на украинском рынке — OTP Bank.
Вот какие цифровые решения были приняты для повышения эффективности OTP Bank:
- Удаленное обслуживание клиентов.
- Автоматизация внутренних действий.
- Сквозная обработка (Straight-through processing, STP) — процесс непрерывной, полностью автоматизированной обработки информации от клиента до отчетности.
- Работа внутренних процессов.
- Диджитализация процессов.
«Стратегическую выгоду от использования платформы Creatio можно разделить на три таких больших блока. Клиентский опыт — он улучшился путем того, что вся информация стала собрана в одном месте, меньше времени уходит на повторный опрос и сбор информации. Операционное отличие — очень много ручной работы сейчас автоматизировалось и, таким образом, уменьшилось время на обслуживание. Время выхода на рынок — когда сам клиент имеет возможность настроить тот процесс, который ему нужен, и запустить новую функциональность, не ожидая интегратора или согласования бюджета, то все происходит гораздо оперативнее», — рассказал Миленко.
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