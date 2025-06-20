В Минфине объяснили, для чего в Украине нужно создать реестр банковских счетов — Finance.ua

В Минфине объяснили, для чего в Украине нужно создать реестр банковских счетов Сегодня 09:03 — Финтех и Карты

В Минфине объяснили, для чего в Украине нужно создать реестр банковских счетов

Чтобы присоединиться к европейской платежной зоне SEPA, Украине необходимо принять специальный закон. В нем предусмотрено, в частности, создание государственного реестра счетов и банковских сейфов физических лиц.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе конференции Национального банка, передает РБК-Украина.

По словам министра, законопроект сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Документ довольно сложным, и часть его положений вызывает дискуссии.

«Мы должны признать, что если хотим производить платежи в евро, должны как можно скорее принять этот закон. У нас нет другого варианта», — заявил Марченко.

Что изменится для украинцев

Если закон будет принят, расчеты в евро существенно упростятся:

не нужно будет открывать счета в других странах и производить платежи можно будет из Украины;

транзакции будут проходить за секунды или минуты, а не дни;

сейчас за переводы в евро взимают комиссию в 0,7−1,5%, а в рамках SEPA такие переводы бесплатны.

Марченко подчеркнул, что граждане, не имеющие проблем с законом, смогут показать свой счет и легально переводить средства в любую страну ЕС.

«Конечно, есть много дискуссий, которые касаются реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас — предмет дискуссий. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь, который должен неуклонно нас к этому подвести», — сказал он.

Что известно о SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — единственная зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики.

В апреле Кабинет Министров одобрил проект по установлению законодательных изменений для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро.

Если Украина присоединится к единому пространству платежей в евро (SEPA), это позволит снизить стоимость международных платежей в евро для украинских граждан и бизнеса, а украинцы могут сэкономить до €100 млн.

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