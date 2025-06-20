Принят новый стандарт NFC — платить бесконтактно станет удобнее — Finance.ua
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Принят новый стандарт NFC — платить бесконтактно станет удобнее

Финтех и Карты
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Те, кто расплачивается бесконтактными гаджетами, особенно такими маленькими, как часы или кольца, иногда сталкиваются с проблемой. Для установления соединения необходимо правильно расположить устройство относительно терминала. Новая версия стандарта NFC предусматривает увеличение радиуса действия и означает конец «выкручиванию рук».
17 июня 2025 года NFC Forum объявил о завершении работы над глобальным стандартом NFC 15. В работе форума принимают участие Apple, Google, Huawei, Sony, а также производители компонентов, отвечающих за беспроводную связь (NXP, ST Microelectronics).
Самым важным новшеством с точки зрения пользователей является увеличение расстояния, на котором можно будет установить соединение NFC. Как указано в пресс-релизе, сертифицированные устройства, соответствующие спецификации NFC 15, смогут начинать связь уже на расстоянии 2 см, что в четыре раза больше текущего (0,5 см).
«Многие рынки выиграют от расширенного диапазона, а потребители получат наибольшую выгоду от улучшенного пользовательского опыта. Ожидается, что NFC Release 15, переосмыслив основы бесконтактных соединений, будет продвигать новые сферы применения, такие как использование мобильного телефона в качестве платежного терминала, а также оптимизировать удобство использования NFC в различных секторах, включая автомобилестроение, общественный транспорт и контроль доступа», — подчеркнул Майк МакКамон, директор NFC Forum.
NFC Forum указывает, что на рынке уже есть устройства, которые работают на основе расширенного диапазона. И он даже превышает 2 см.
Однако роль стандартов заключается в установлении минимальных требований для всех соответствующих устройств, включая самые маленькие — носимые гаджеты и умные часы.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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