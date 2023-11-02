Как ВПЛ избежать штрафов: ответ адвоката — Finance.ua

Как ВПЛ избежать штрафов: ответ адвоката Сегодня 09:11 — Личные финансы

Как ВПЛ избежать штрафов: ответ адвоката

Из-за вооруженного полномасштабного вторжения, инициированного россией, многие жители Украины вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в более безопасные районы. Среди этих внутренних переселенцев оказались также военнообязанные граждане.

Адвокат Катерина Анищенко в эфире национального телемарафона объяснила, как им избежать штрафов, пишет «На пенсии».

Она отметила, что ВПЛ, покинувшие свои дома из-за боевых действий в Украине, обязаны получить регистрацию на временном месте жительства. Она объяснила, что в случае отсутствия регистрации государство не только не дает гарантий социальной поддержки, но может наказать нарушителей финансово.

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Военнообязанные ВПЛ, прибыв на новое место, обязаны зарегистрироваться в местном ТЦКСП. Это обуславливает мобилизационные правила.

«Чтобы не нарушать процедуру, после переезда сначала военнообязанным лицам нужно пойти в ТЦКСП, а затем обращаться в центр социальной защиты за материальной помощью», — подчеркнула юрист.

В противном случае у представителей ТЦКСП могут возникнуть вопросы к военнообязанным ВПЛ. За несвоевременную постановку на военный учет предусмотрен административный штраф в размере от 600 до 5100 гривен в зависимости от решения военкома. Поэтому без постановки на учет в ТЦК получить справку ВПЛ в ЦПАУ не получится.

Справка Finance.ua:

с 1 ноября изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это касается переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи;

так, для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ. Как отмечают в Минреинтеграции, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренних переселенцев.



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