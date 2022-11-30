Как война сказалась на финансовых возможностях украинцев (исследование) — Finance.ua

Как война сказалась на финансовых возможностях украинцев (исследование) Вчера 15:01 — Личные финансы

Как война сказалась на финансовых возможностях украинцев (исследование)

При поддержке компании Mastercard редакция Finance.ua делится интересными новостями и инсайтами из выступлений экспертов на конференции FinTech 2022.

Компания Kantar Украина недавно провела исследование по теме, как украинцы относятся к деньгам и что ожидают от финансовых компаний.

Результаты представил директор по развитию бизнеса Kantar Кирилл Ежов во время конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин.

В онлайн-опросе приняли участие более 50 тыс. украинцев, жителей городов с населением 50 тыс. и более. Возрастная категория респондентов — 18-55 лет.

Финансовое положение украинцев

«В последние 9 месяцев финансовое состояние украинцев стремительно меняется. Результаты нашего исследования говорят о негативной динамике и весьма показательны — сегодня большинство опрошенных респондентов оценивает свое финансовое состояние как „низкое“, хотя еще в начале полномасштабной войны оно было на уровне „выше среднего“. Все это — влияние войны. Это прежде всего изменение многих жизненных планов, ограниченность потребления, ухудшение качества жизни», — рассказал Ежов.

Как и на чем экономят украинцы

По данным исследования Kantar, каждый второй украинец (51%) экономит. Так, 25% респондентов перестали покупать кофе в кафе, а 37% — не покупают новую одежду.

«Все же большинство опрошенных украинцев (60%) не сказали утвердительно, что им не хватает средств купить желаемое. Сейчас речь скорее идет об отложенном спросе, или отсрочке покупок, которые по мнению людей сейчас не актуальны. Мы предполагаем, что такая тенденция будет сохраняться», — отметил Ежов.

В основном украинцы экономят на развлечениях, спорте и своих хобби.

Как платят украинцы

За последние три месяца 78% опрошенных украинцев оплачивали покупки картой, 62% говорят, что рассчитывались телефоном или часами.

«Относительно оплат онлайн — у 94% опрошенных украинцев есть опыт заказов и оплат на онлайн-ресурсах. 39% — респонденты, покупающие или покупавшие онлайн услуги. Это очень высокие показатели, выше, чем у многих наших западных соседей», — рассказал директор по развитию бизнеса Kantar.

Согласно результатам исследования, 58% украинцев покупали онлайн в течение последних трех месяцев, а 14% — совершили первую онлайновую покупку именно после начала полномасштабной войны.

Управление финансами

По данным эксперта, в целом поведение украинцев в вопросе управления финансами остается почти неизменным.

Еще в начале пандемии COVID-19 в стране был отмечен тренд по снижению внимания пользователей к инвестированию и другим финансовым продуктам. Сейчас этот тренд остается актуальным.

Также следует обратить внимание на рост количества респондентов, купивших или планирующих купить военные облигации.

NFT и крипта

Сегодня уже 11% украинцев утверждают, что пользовались криптовалютой, и 14% опрошенных рассматривают возможность покупки цифровой валюты в течение года.

При этом 9% респондентов заявляют, что регулярно пользуются приложениями криптобирж.

Если же говорить о знаниях украинцев о NFT, то по данным исследования Kantar, только 4% опрошенных слышали о невзаимозаменяемых токенах, 2% понимают, что это такое, а 1,3% — пользовались NFT (покупали, продавали. — Ред.).

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