Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева
От войны на Ближнем Востоке для Украины не стоит ждать ничего хорошего. Мы это видим по событиям в Конгрессе США, по ситуации с поддержкой Украины. Акценты в мире меняются и это плохо для нас.
Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live.
Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине
Политик напоминает, что нынешняя война на Ближнем Востоке — не первый кризис в истории, связанный с нефтяными странами.
«В 1970-х годах также была война, и был сногсшибательный рост цен на нефть. Как-то мир пережил это. И цены вернулись. И ситуация стабилизировалась», — напоминает Гетманцев.
По его мнению, пока не будет никакой катастрофы. Надо просто понимать, что любая ситуация управляема, если ею заниматься.
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«Я не исключаю возможного повышения цен на нефть. Это будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Но я не склонен к оценке этого возможного повышения цен как скачка. Мне кажется, что скачка не будет. А ценовая ситуация в Украине будет контролируемой», — прогнозирует Гетманцев.
Что будет с курсом гривны
По его словам, в курсообразовании хуже всего — это скачки. Но пока в Украине для скачков курса гривны никаких экономических и финансовых оснований нет.
«У нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы Национального банка. У нас достаточно умеренная инфляция, которая могла бы быть даже немного больше, чем она есть», — аргументирует Гетманцев стабильность гривны.
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