Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева Сегодня 14:31 — Личные финансы

Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева

От войны на Ближнем Востоке для Украины не стоит ждать ничего хорошего. Мы это видим по событиям в Конгрессе США, по ситуации с поддержкой Украины. Акценты в мире меняются и это плохо для нас.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live

Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

Политик напоминает, что нынешняя война на Ближнем Востоке — не первый кризис в истории, связанный с нефтяными странами.

«В 1970-х годах также была война, и был сногсшибательный рост цен на нефть. Как-то мир пережил это. И цены вернулись. И ситуация стабилизировалась», — напоминает Гетманцев.

По его мнению, пока не будет никакой катастрофы. Надо просто понимать, что любая ситуация управляема, если ею заниматься.

«Я не исключаю возможного повышения цен на нефть. Это будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Но я не склонен к оценке этого возможного повышения цен как скачка. Мне кажется, что скачка не будет. А ценовая ситуация в Украине будет контролируемой», — прогнозирует Гетманцев.

Что будет с курсом гривны

По его словам, в курсообразовании хуже всего — это скачки. Но пока в Украине для скачков курса гривны никаких экономических и финансовых оснований нет.

«У нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы Национального банка. У нас достаточно умеренная инфляция, которая могла бы быть даже немного больше, чем она есть», — аргументирует Гетманцев стабильность гривны.

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