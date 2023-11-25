Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева

Личные финансы
1
Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева
Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены и курс гривны в Украине — прогноз Гетманцева
От войны на Ближнем Востоке для Украины не стоит ждать ничего хорошего. Мы это видим по событиям в Конгрессе США, по ситуации с поддержкой Украины. Акценты в мире меняются и это плохо для нас.
Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

Политик напоминает, что нынешняя война на Ближнем Востоке — не первый кризис в истории, связанный с нефтяными странами.
«В 1970-х годах также была война, и был сногсшибательный рост цен на нефть. Как-то мир пережил это. И цены вернулись. И ситуация стабилизировалась», — напоминает Гетманцев.
По его мнению, пока не будет никакой катастрофы. Надо просто понимать, что любая ситуация управляема, если ею заниматься.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

«Я не исключаю возможного повышения цен на нефть. Это будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Но я не склонен к оценке этого возможного повышения цен как скачка. Мне кажется, что скачка не будет. А ценовая ситуация в Украине будет контролируемой», — прогнозирует Гетманцев.

Что будет с курсом гривны

По его словам, в курсообразовании хуже всего — это скачки. Но пока в Украине для скачков курса гривны никаких экономических и финансовых оснований нет.
«У нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы Национального банка. У нас достаточно умеренная инфляция, которая могла бы быть даже немного больше, чем она есть», — аргументирует Гетманцев стабильность гривны.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.