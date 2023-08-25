Как восстановить утраченные документы, подтверждающие право собственности на недвижимость — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы, подтверждающие право собственности на недвижимость Сегодня 08:27 — Личные финансы

Как восстановить утраченные документы, подтверждающие право собственности на недвижимость

Учитывая широкую географию повреждений и разрушений имущества из-за войны на территории Украины, одним из главных вызовов встает вопрос компенсации за утраченное жилье.

В условиях войны защита права собственности усложняется тем, что во время эвакуации из районов ведения активных боевых действий граждане Украины часто сталкиваются с потерей документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество. Кроме того, есть случаи отсутствия даже первичной регистрации права собственности. Поэтому компенсация будет напрямую зависеть от того, удастся ли лицу подтвердить свое право на владение имуществом.

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Право на защиту» разработала инструкцию по порядку восстановления документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество. Информация будет полезна как гражданам, так и уполномоченным представителям территориальных общин.

Прежде всего эксперты отмечают, что потеря соответствующего документа не означает утрату права собственности.

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По общему правилу, в случае потери или порчи документа, субъект, выдавший такой документ, может выдать его дубликат. Дубликат документа имеет такую ​​же юридическую силу, как и оригинал. В случае проведения боевых действий на территории нахождения недвижимого имущества следует узнать фактическое местонахождение государственного органа или нотариуса, заверившего сделку.

Однако процедуры восстановления документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, выданного до и после 1 января 2013, отличаются.

Если документ был выдан после 1 января 2013

В случае утраты, повреждения или уничтожения документа, выданного после 1 января 2013, данные о государственной регистрации соответствующих прав содержатся в Государственном реестре.

Если владелец недвижимого имущества по какой-либо причине не имеет документов о праве собственности, в таком случае это право подтверждается на основании информации из Государственного реестра, получаемой путем непосредственного доступа к нему, без истребования соответствующих дубликатов документов.

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Для проверки права на жилье или земельный участок, владельцев и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах и возможной дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного имущества из-за российской агрессии на портале электронных сервисов Министерства юстиции Украины можно воспользоваться услугой получения электронной справки.

Если документ был выдан до 1 января 2013 года

В таком случае необходимо обращаться к государственному регистратору в Центре предоставления административных услуг по месту нахождения имущества, или к нотариусу, который заверял договор дарения, договор купли-продажи или другой договор об отчуждении имущества, выдавал свидетельство о праве на наследство.

В случае отсутствия возможности получить дубликат утраченных или поврежденных документов (например, из-за нахождения нотариуса или органа местного самоуправления на временно оккупированной территории, уничтожения архивов на временно оккупированной территории) предусмотрена возможность обращения в суд.

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