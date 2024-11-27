Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа — Finance.ua

Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа

Пенсионное удостоверение — это не просто документ, который подтверждает назначение пенсии человеку, но и дает право на определенные льготы (например бесплатный проезд в транспорте), может предъявляться, в том числе, при пересечении границы. Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение — рассказали специалисты Юридического советчика

Для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть два пути:

1. Оффлайн

Через непосредственное обращение в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины. В таком случае пенсионеру нужно:

предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;

заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения (бланк выдадут на месте);

приложить к заявлению цветное фото размером 3×2,5 см.

2. Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо:

авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП/Дія.Підпис/BankID;

зайти в раздел «О пенсионном обеспечении»

выбрать Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения.

Или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»:

выбрать вкладку «К ПФУ»;

зайти в раздел «Коммуникации к ПФУ»;

выбрать Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

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Какие документы требуются

Обратите внимание! Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы следует подготовить копии:

паспорта,

справки о присвоении идентификационного номера,

собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета),

фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Где получить готовое пенсионное удостоверение? Готовое пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда, который указывается в заявлении на изготовление пенсионного удостоверения.

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