Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа — Finance.ua

Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа
Пенсионное удостоверение — это не просто документ, который подтверждает назначение пенсии человеку, но и дает право на определенные льготы (например бесплатный проезд в транспорте), может предъявляться, в том числе, при пересечении границы. Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение — рассказали специалисты Юридического советчика.
Для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть два пути:
1. Оффлайн
Через непосредственное обращение в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины. В таком случае пенсионеру нужно:
- предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;
- заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения (бланк выдадут на месте);
- приложить к заявлению цветное фото размером 3×2,5 см.
2. Онлайн
Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо:
- авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП/Дія.Підпис/BankID;
- зайти в раздел «О пенсионном обеспечении»
- выбрать Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения.
Или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»:
- выбрать вкладку «К ПФУ»;
- зайти в раздел «Коммуникации к ПФУ»;
- выбрать Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Какие документы требуются
Обратите внимание! Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы следует подготовить копии:
- паспорта,
- справки о присвоении идентификационного номера,
- собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета),
- фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Где получить готовое пенсионное удостоверение? Готовое пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда, который указывается в заявлении на изготовление пенсионного удостоверения.
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