Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа — Finance.ua
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Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа

Личные финансы
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Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа
Как восстановить пенсионное удостоверение: два способа
Пенсионное удостоверение — это не просто документ, который подтверждает назначение пенсии человеку, но и дает право на определенные льготы (например бесплатный проезд в транспорте), может предъявляться, в том числе, при пересечении границы. Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение — рассказали специалисты Юридического советчика.
Для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть два пути:

1. Оффлайн

Через непосредственное обращение в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины. В таком случае пенсионеру нужно:
  • предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;
  • заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения (бланк выдадут на месте);
  • приложить к заявлению цветное фото размером 3×2,5 см.

2. Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо:
  • авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП/Дія.Підпис/BankID;
  • зайти в раздел «О пенсионном обеспечении»
  • выбрать Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения.
Или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»:
  • выбрать вкладку «К ПФУ»;
  • зайти в раздел «Коммуникации к ПФУ»;
  • выбрать Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
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Какие документы требуются

Обратите внимание! Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы следует подготовить копии:
  • паспорта,
  • справки о присвоении идентификационного номера,
  • собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета),
  • фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Где получить готовое пенсионное удостоверение? Готовое пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда, который указывается в заявлении на изготовление пенсионного удостоверения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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