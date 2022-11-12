Как восстановить документы о высшем образовании — Finance.ua

Как восстановить документы о высшем образовании Сегодня 19:40 — Личные финансы

Если учебное заведение находится на временно неподконтрольной территории, документ об образовании можно сформировать в «Дія».

Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если учебное заведение, выдавшее диплом, уже не действует, то заявление о восстановлении диплома вместе с пакетом документов (копиями диплома и приложения) следует направить по почте в Министерство образования и науки Украины по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10 или на ящик ez@mon.gov.ua.

МОН определит высшее учебное заведение, которое будет заниматься восстановлением утраченного диплома. Информация в дубликате будет воспроизводиться на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Она формируется с 2000г.

Если диплом выдан ранее или информация о нем отсутствует в базе, то для подтверждения заведение может использовать его копию, архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов.

Если информация о выдаче диплома отсутствует в ЕГЭБО и недоступны архивы

Тогда наличие высшего образования придется устанавливать в судебном порядке.

Для этого можно использовать любые показания. К примеру, копии документов об обучении или записи в трудовой книжке.

Когда суд установит юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования, копию этого судебного решения необходимо добавить в заявление, с которым также придется обратиться в Министерство образования и науки.

На основании решения суда или официального письма определенное МОН Украины учебное заведение должно выдать дубликат документа о высшем образовании.

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