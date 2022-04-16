Как волонтеры могут переводить валюту для покупки товаров за границей — Finance.ua

Как волонтеры могут переводить валюту для покупки товаров за границей

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинское волонтерское движение может пользоваться исключениями в валютных ограничениях, чтобы закупать необходимые товары за рубежом — прежде всего военную амуницию.

Детальнее о них рассказали в Нацбанке.

Как физическим лицам приобрести военную амуницию за границей?

Недавно Национальный банк упростил ограничения по содействию деятельности волонтеров.

Разрешено покупать и переводить иностранную валюту в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это, например, более 13,5 тыс. долл. США) для приобретения ряда товаров военного назначения.

В этот перечень вошли: бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи. Коды товаров можно бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи. Коды товаров можно просмотреть в Постановлении Правления Национального банка № 18.

Учитывая, что сумма переводов не превышает 400 тыс. грн. в месяц, проверка соответствующих операций осуществляется по упрощенной процедуре. В вашем банке вам подскажут, какие именно документы нужно предоставить.

НБУ фиксирует обратную связь по соответствующему перечню товаров и прорабатывает возможность его обновления. В то же время, учитывая, что соответствующий перечень создан для физических лиц, в него могут быть включены только готовая продукция. Сырье же используется субъектами бизнес-деятельности.

Важно! Формируя список для физлиц, Национальный банк выбирал товары из перечня критического импорта, учитывая запросы волонтеров и банков. В то же время он никоим образом не ограничивает перечень товаров критического импорта, который утверждается Кабинетом Министров именно для юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Физические лица волонтеры также могут воспользоваться возможностями, доступными всем гражданам. В частности, разрешено:

Переводить деньги со своей карты на карту получателя за границей в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте), в том числе для оплаты товаров или услуг. В то же время соответствующий лимит также распространяется на осуществление операций с использованием платежных карт для приобретения активов, относящихся к операциям quasi cash (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.п.).

Рассчитываться картами украинских банков за товары и услуги в торговых сетях и в Интернете как в Украине, так и за рубежом. Национальный банк не вводил ограничения на подобные операции. Однако лимиты могут устанавливаться банками.

Как юридические лица могут покупать товары за границей?

Физические лица-предприниматели и юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, могут покупать и переводить валюту за границу для приобретения товаров критического импорта.

Этот перечень утверждается Кабинетом Министров Украины и включает в себя значительное количество товаров. Среди них: бронежилеты, каски, шлемы, защитная обувь и одежда, военная и тактическая форма и обувь, медикаменты и лекарственные средства, рации, автомобили, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные пушки, костюмы, комбинезоны химической защиты (резина), перчатки химической защиты (резина, неопрен), парашюты, бинокли и многие другие товары. Кроме готовых товаров, в список критического импорта входят и товары промежуточного потребления. К примеру, это ткань, которую можно использовать для пошива военной одежды.

Полный актуальный список можно просмотреть по ссылке: https://cutt.ly/aFLoInu

Чтобы приобрести иностранную валюту и перевести ее за границу с целью покупки товаров из перечня критического импорта, юридическим лицам следует предоставить банкам документы, подтверждающие осуществление такой операции. Банк как агент валютного надзора самостоятельно решает, какие конкретно документы должен предоставлять клиент.

Почему Национальный банк не может снять все ограничения для волонтеров?

В регуляторе отмечают, что одна из важных задач НБУ в условиях войны — содействие деятельности Вооруженных Сил Украины.

«Принимая любые решения, Национальный банк взвешивает их влияние и корректирует ограничения таким образом, чтобы с одной стороны максимально упростить жизнь граждан, с другой — не допустить неконтролируемый вывод капитала за границу. Говорят, что битвы выиграет армия, а войну — экономика. Именно поэтому не менее важны сохранение финансовой стабильности и недопущение возникновения значительных макроэкономических дисбалансов», — пояснили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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