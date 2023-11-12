Как водители «убивают» АКПП, проверяя в ней уровень масла — Finance.ua

Как водители «убивают» АКПП, проверяя в ней уровень масла 12.11.2023, 00:50 — Технологии&Авто

Каждый владелец автомобиля с классическим гидротрансформаторным «автоматом» должен четко представлять, что в нем должен быть определенный уровень масла. Не больше и не меньше! Когда этой жидкости недостаточно и ее уровень ниже необходимого, в узле нарушается температурный режим. Перегрев резко снижает ресурс любого механизма и АКП в этом смысле — не исключение.

Кроме того, при пониженном уровне масла в АКПП ее насос начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Она сбивается в эмульсию, насыщается пузырьками газа. В системе падает давление, а это влечет за собой симптом под названием «пропала передача». Эмульсия гораздо хуже смазывает детали и узлы автомата и плохо отводит от них тепло. Вызванный пузырьками воздух в масле перегрева быстро «убивает» АКПП.

Избыток масла в такой трансмиссии не менее вреден, чем недостаток. Когда уровень смазки слишком высок, вращающиеся части КП цепляют его поверхность и вспенивают жидкость. Появляется та же эмульсия — с вышеописанными последствиями. Излишки начинают «вырываться на свободу» и корпус агрегата оказывается залитым маслом.

Проверять уровень масла в АКП по тем же принципам, что и в двигателе категорически нельзя. На щупе коробки-автомата есть не один диапазон уровней, а два. Расположенный выше обычно обозначается надписью hot, а ниже — cold. То есть верх щупа предназначен для контроля уровня ATF на прогретой «коробке», а низ, когда она холодная. Этот нюанс может сильно дезориентировать не очень осведомленного автовладельца: если не учитывать эти параметры, то можно запросто «убить» АКПП.

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MMR По материалам:

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