Как вернуть депозит из обанкротившегося банка во время военного положения — Finance.ua

Как вернуть депозит из обанкротившегося банка во время военного положения

С началом войны в Украине актуальным, как никогда, стал вопрос возврата вкладов из обанкротившихся банков. Специалисты рассказали, гарантируют ли сейчас возврат средств физлицам и кто именно гарантирует соответствующий возврат и в каких размерах.

Что говорит законодательство?

Действительно, физические лица имеют гарантированное государством правом на возврат средств с собственных счетов, в частности, в течение действия военного положения. Любой возврат средств со счетов, в частности депозитных, регулируется Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» . Этим Законом устанавливаются правовые, финансовые и организационные принципы функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), порядок выплаты Фондом возмещения по вкладам и т.д.

Следовательно, гарантирует возврат вкладов физлицам Фонд гарантирования.

Какие вклады гарантирует ФГВФЛ?

Фонд гарантирует вклады физлиц, в т.ч. предпринимателей, в банках Украины, являющихся участниками Фонда.

Участниками Фонда являются все банки. С 13.04.2022 г., дня вступления в силу изменений в Закон № 4452, Ощадбанк присоединился к системе гарантирования вкладов физических лиц и стал участником Фонда.

Что касается кредитных союзов, то они не являются участниками Фонда.

О системе гарантирования вкладов

Перед заключением договора каждый вкладчик любого банка должен ознакомиться со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц. Данная Справка — это приложение к Инструкции № 825

Также банк обязан ознакомлять вкладчика со Справкой после заключения договора не реже одного раза в год способом, который определяют стороны в договоре. Справка содержит общую информацию о системе гарантирования, максимальном размере возмещения, сроках начала выплат, ограничении гарантий.

Кроме того, в каждом отделении банка размещается:

копия Свидетельства участника Фонда;

реквизиты Фонда (местонахождение, контактные номера телефона, адрес официальной страницы в сети Интернет);

образец Справки и актуальная информация о предельном размере возмещения средств по вкладам.

Банк обанкротился: где найти достоверную информацию?

Всю достоверную информацию о банках в управлении можно найти на сайте Фонда, в частности:

По состоянию на 01.04.2022 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 68 действующих банков. Относительно неплатежеспособных банков также есть информация на начало апреля 2022 года: в то время продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, а ликвидация 51 банка Фондом была завершена.

По этой статистике можно увидеть, насколько актуален сейчас вопрос о получении средств физлиц со счетов ликвидируемых неплатежеспособных банков.

Куда обращаться за возвратом и какие документы предъявить?

в Фонд заявления или какие-либо другие документы для получения возмещения по вкладу не требуется, кроме случаев, приведенных ниже. Фонд проводит выплату средств вкладчикам согласно общему реестру (перечню вкладчиков банка, имеющих право на возмещение) через банки-агенты. Список банков-агентов размещен на сайте Фонда в разделе «Банки-агенты Фонда» . Отправлятьзаявления или какие-либо другие документы для получения возмещения по вкладу не требуется, кроме случаев, приведенных ниже.

Для получения средств лично вкладчиком необходимо обратиться в банк-агент и предъявить:

1) паспорт;

2) идентификационный код.

Если возмещение производится уполномоченному представителю вкладчика, к документам прилагается доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке (нотариально заверенная копия доверенности) на получение средств.

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Письменно обратиться в Фонд можно при возникновении спорных вопросов получения возмещения вклада.

К тому же выплата гарантированной суммы возмещения наследникам вкладчиков производится по результатам рассмотрения индивидуальных обращений.

Для этого наследник должен направить в Фонд:

подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения с указанием фактического места жительства, даты подачи (примерная форма заявления — здесь);

копию идентификационного номера* (при его отсутствии см. информацию выше);

заверенную личной подписью копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с информацией: Ф.И.О., серия, номер, наименование или код выдавшего документ органа, дата выдачи;

нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства (свидетельства о праве на наследство).

При обращении представителя наследника дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус представителя лица.

Расчет суммы возмещения, уплачиваемой наследникам вкладчика, производится на основе, пропорциональной наследуемым ими частям вклада(ов), в пределах суммы возмещения, принадлежавшей этому вкладчику.

Часто банк-агент обнаруживает несоответствие реквизитов документов вкладчика (например, в связи с изменением/потерей паспорта, сменой фамилии или имени, допущением ошибки при открытии банковского счета или банковского вклада) или для актуализации данных вкладчика банка со дня начала процедуры ликвидации которого прошло пять лет. При обнаружении таких ошибок вкладчику необходимо письменно обратиться в Фонд и предоставить следующие документы:

подписанное заявление об изменении реквизитов документов для получения гарантированной суммы возмещения с указанием фактического места жительства, даты представления (примерная форма заявления об изменении реквизитов документов для получения гарантированной суммы — здесь);

копию идентификационного номера* (при его отсутствии см. информацию выше);

информацию выше); заверенную личной подписью копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с информацией: Ф.И.О., серия, номер, наименование или код выдавшего документ органа, дата выдачи.

Кроме этого, к вышеуказанным документам необходимо приложить:

— в случае замены паспорта оригинал или нотариально заверенную копию справки о замене паспорта и, в случае изменения Ф.И.О. копию документа об этом изменении (например, свидетельство о браке/расторжении брака, свидетельство об изменении имени и т.п.);

— в случае допущения ошибки при открытии банковского счета или банковского вклада — копию договора банковского счета или банковского вклада.

Заявления о выплате гарантированной суммы возмещения рассматриваются Фондом в срок, не превышающий три календарных месяца.

Важно! Можно вернуть как депозит или средства на счете в гривне, так и в иностранной валюте (в пересчете на гривну по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка). Об особенностях такого возврата — в Можно вернуть как депозит или средства на счете в гривне, так и в иностранной валюте (в пересчете на гривну по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка). Об особенностях такого возврата — в видео

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