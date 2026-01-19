Как в Украине в 2026 году возрастут цены на хлеб, крупы и овощи — прогноз эксперта Сегодня 09:44 — Личные финансы

В 2026 году в Украине ожидается постепенное повышение цен на основные продукты питания, в частности хлеб, крупы и овощи.

Об этом рассказывает AgroWeek

Причинами такого удорожания являются вражеские обстрелы, трудности с экспортом и рост производственных затрат.

Прогноз

По данным заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, стоимость круп может возрасти примерно на 5% в ближайшее время. Мясная продукция остается стабильной по цене, однако в перспективе возможны колебания стоимости свинины и говядины. Что касается куриных яиц, то к концу зимы ожидается их удорожание в пределах 10%.

Овощи также дорожают из-за увеличения расходов на хранение, а импортные огурцы и помидоры стали менее доступными из-за роста закупочных цен. Хлеб, по прогнозам, будет дорожать в среднем на 1,5−2% ежемесячно.

Факторы влияния на цены

«Нехватка средств и дефицит рабочей силы ощутим, что в целом негативно влияет на экономику страны и создает дополнительные нагрузки на работу бизнеса. В то же время удары по критической и энергетической инфраструктуре существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка».

Денис Марчук подчеркивает, что совокупность этих факторов формирует рост цен на продукты. Ожидается, что тенденция к удорожанию сохранится, по крайней мере, до лета 2026 года.

«Стоимость продуктовой корзины продолжает расти. В 2026 году мы будем видеть плановое подорожание, в том числе из-за российских обстрелов и ударов. По меньшей мере, это будет оставаться актуальным до появления овощей открытого грунта, что позволит увеличить предложение и частично стабилизировать цены», — прогнозирует Марчук.

Стоит отметить, что в 2025 году стоимость овощей борщового набора, включающего картофель, свеклу, капусту, морковь и лук, снизилась минимум на 50%. Однако уже сейчас эта продукция постепенно дорожает. Так, например, картофель, который перед Новым годом стоил 10 гривен за килограмм, сейчас продается по 13 гривен.

После новогодних праздников наблюдается заметный рост оптовых цен на ряд овощей, в частности на перец, разные виды капусты (за исключением синего) и репчатый лук.

