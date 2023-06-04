Как в Украине усыновить ребенка в условиях войны — Finance.ua

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Как в Украине усыновить ребенка в условиях войны

Личные финансы
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Как в Украине усыновить ребенка в условиях войны
Как в Украине усыновить ребенка в условиях войны
Министерство социальной политики активно работает над упрощением процедур усыновления, с обеспечением интересов ребенка.
Министерство социальной политики Оксана Жолнович рассказала, с чего следует начать тем, кто серьезно рассматривает возможность усыновления ребенка.
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«Для начала, желающие усыновить ребенка должны подать заявку на консультацию через „Дія“ или в службу по делам детей своей области. Мы увеличили количество обучений для будущих усыновителей, ведь это важный этап, на котором человек должен понять, с чем он столкнется, и принять взвешенное решение», — отметила Оксана Жолнович.
На сегодняшний день продолжается работа над упрощением процедур, что сделает процесс удобным для всех участников.
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«Всегда нужно учитывать мнение ребенка, чтобы он согласился быть в семье. Также важно обеспечить потенциальным родителям, желающим его усыновить, возможность знакомства. Это деликатный процесс, который сложно сделать дистанционным. Мы работаем над форматом онлайн общения потенциальных усыновителей с детьми, чтобы украинцы могли усыновлять даже тех детей, которые сейчас уехали за границу», — объяснила глава министерства.
Как стать кандидатом в усыновители
Супруги или граждане Украины старше 21 года должны подать письменное заявление в службу по делам детей или электронное через Единый государственный вебпортал электронных услуг и интегрированные с ним информационные системы Минсоцполитики.
Служба по делам детей после поступления заявления и всех документов проверяет их на соответствие требованиям законодательства. После этого обследует жилищно-бытовые условия заявителей и составляет соответствующий акт.
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Если все отвечает требованиям законодательства, работник службы по делам детей подает в областной, местный центр социальных служб электронный запрос о прохождении заявителем курса подготовки по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
После этого служба по делам детей готовит заключение о возможности заявителя или заявителей быть усыновителями. Если такой вывод будет положительным, заявитель/заявители становятся на учет кандидатов в усыновители с внесением данных о них в Книгу учета кандидатов в усыновители и Единый банк данных.
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По материалам:
Finance.ua
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