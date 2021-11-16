В Украине предлагают разрешить мужчинам брать «детские» отпуска

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что депутаты предлагают обеспечить равенство прав матери и отца.
Об этом свидетельствует законопроект № 6343 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительного отпуска работникам, у которых есть дети».
Задача проекта закона:
Что предлагают:
Отпуск может быть разделен по договоренности между родителями (опекунами, усыновителями) по их усмотрению и использован одновременно или в разные сроки.
«Принятие законопроекта будет способствовать реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, а также обеспечит равенство прав матери и отца», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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