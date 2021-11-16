В Украине предлагают разрешить мужчинам брать «детские» отпуска

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что депутаты предлагают обеспечить равенство прав матери и отца.

Об этом свидетельствует законопроект № 6343 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительного отпуска работникам, у которых есть дети».

Задача проекта закона:

выравнивание в правах работников женского и мужского пола, имеющих детей, а также родителей, не являющихся супругами, в их возможностях по получению дополнительного отпуска, чтобы уделить больше внимания своим детям.

Что предлагают:

работнику, у которого двое или более детей в возрасте до 15 лет; ребенок с инвалидностью; работникам, усыновившим ребенка; матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении); работнику, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы, — ежегодно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней;

при наличии нескольких оснований для предоставления такого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Отпуск может быть разделен по договоренности между родителями (опекунами, усыновителями) по их усмотрению и использован одновременно или в разные сроки.

«Принятие законопроекта будет способствовать реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, а также обеспечит равенство прав матери и отца», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Справка Finance.ua:

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